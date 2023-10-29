《來到想你的時候》歌詞｜Supper Moment新歌歌詞+MV首播曝光
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來到想你的時候歌詞｜Supper Moment《來到想你的時候》於2023-09-26推出新歌MV，東方新地整合了Supper Moment新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Supper Moment《來到想你的時候》 | 目錄
Supper Moment《來到想你的時候》｜歌詞
好想回到那時候
流星掠過地球
徹夜等候
你說如果時間停留在這一秒鐘 就擁有了宇宙
來到想你的時候
撥慢時光流動
那幕絢爛煙火
如果真的能夠重來一次就好 一次就足夠
我會好好地說 把想說的都說出口
在你的生命中 至少我愛過
為什麼那次以後
為什麼會沉默
該說的都掉進了黑洞
我沿着思念裏的拋物線慢慢墜落
遺落在沒有你的孤獨星球
請你別回頭看我
又來想你的時候
你想自由太久
我該要放手
我說如果你想圍世界繞一圈 別忘記了我
我以為我會哭 卻沒有哭真的沒哭
在我的生命中 我至少愛過
為什麼那次以後
為什麼會沉默
該說的都掉進了黑洞
我沿着思念裏的拋物線慢慢墜落
遺落在沒有你的孤獨星球
請你別回頭看我
我會好好過
該說的都掉進了黑洞
我沿着思念裏的拋物線慢慢墜落
遺落在沒有你的孤獨星球
請你別回頭看我
我會好好過