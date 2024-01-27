《像做一場夢》歌詞｜TANK 呂建忠新歌歌詞+MV首播曝光
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像做一場夢歌詞｜TANK 呂建忠《像做一場夢》於2024-01-17推出新歌MV，東方新地整合了TANK 呂建忠新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
TANK 呂建忠《像做一場夢》 | 目錄
TANK 呂建忠《像做一場夢》｜歌詞
鋼琴都舊了
琴弦也隨著時間慢慢的慢慢鏽了
連時鐘都停了
鏡面風塵了
你離開以後只有寂寞來了
心已經碎了
我所有策劃好的未來就這樣沒了
你早就離開了
這份愛沒了
這種痛會不斷的持續著
就像做一場夢
就像永遠想醒都醒不來的痛
失去了感動
囚禁在牢中
徘徊在沒方向的路口
就像做一場夢
反覆每次都必須面對失去的痛
就快要瘋了
心已經死了
再也都回不到過去了
算了
心已經碎了
我所有策劃好的未來就這樣沒了
你早就離開了
這份愛沒了
這種痛會不斷的持續著
就像做一場夢
就像永遠想醒都醒不來的痛
失去了感動
囚禁在牢中
徘徊在沒方向的路口
就像做一場夢
反覆每次都必須面對失去的痛
就快要瘋了
心已經死了
再也都回不到過去了
就像做一場夢
就像永遠想醒都醒不來的痛
失去了感動
囚禁在牢中
徘徊在沒方向的路口
就像做一場夢
反覆每次都必須面對失去的痛
就快要瘋了
心已經死了
再也都回不到過去了
算了