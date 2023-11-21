《爆煲急救指南 – Live Recording At Saga Music Studio, Toronto》歌詞｜The Hertz新歌歌詞+MV首播曝光
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爆煲急救指南 – Live Recording At Saga Music Studio, Toronto歌詞｜The Hertz《爆煲急救指南 – Live Recording At Saga Music Studio, Toronto》於2023-11-10推出新歌MV，東方新地整合了The Hertz新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
The Hertz《爆煲急救指南 – Live Recording At Saga Music Studio, Toronto》 | 目錄
The Hertz《爆煲急救指南 – Live Recording At Saga Music Studio, Toronto》｜歌詞
太多嘢趕 趕啊趕到 快爆肝
趕到甩褲 有啲汗
喉嚨有啲乾
神情有啲慌
又太多嘢孭 孭下孭下 快到頂
肩膊很重 太攞命
用盡曬啲RAM
頭暈腳輕 惡夢扎醒
放鬆 你別要這麼衝
做牛做馬 威風？
任勞任怨 冇陰功
放工 你就咪諗返工
合情合理失蹤
掂行掂過當耳邊風
放鬆 就放輕鬆 就放輕鬆
太多嘢諗 思緒思緒 搭錯車
焦躁的我 似生病
係咪有啲 tense？
係咪有啲 tense？
又太多嘢驚 驚呀驚到 冇曬聲
淨係聽心中怪聲
淨係有啲 tense？
定係已經擔憂滿瀉
放鬆 卸下你的驚恐
驟晴驟雨天空
未能預計 放輕鬆
放空 吹吹風
就由道理失蹤
就停下腦袋鬆鬆
放鬆 就放輕鬆 就放輕鬆
Oh 卸下你的驚恐
驟晴驟雨天空
未能預計 都定了時候
只得這秒鐘
快樂痛苦相擁
自由在你手中
尚存脈搏 放開記憶感覺
在這一刻
就放輕鬆