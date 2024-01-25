《Adam》歌詞｜TIAB新歌歌詞+MV首播曝光
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Adam歌詞｜TIAB《Adam》於2024-01-05推出新歌MV，東方新地整合了TIAB新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
TIAB《Adam》 | 目錄
TIAB《Adam》｜歌詞
Hey honey
就連睡相都這麼吸引 我
慢慢撥開你的頭髮
在你臉頰上留下烙印
Honey
就連睡相都這麼吸引 我
慢慢撥開你的頭髮
在你臉頰上留下烙印
You are shy 緊張得吸乾了被窩裡面全部的空氣
你看起來 有點怪 身體卻不自覺靠近
聲音也特別的動聽
想我是最後一個懂你
我說沒有問題 所以就打開了抽屜
想要今晚來一點刺激的
你當女僕我就當你的統治者
一手也捉不住的羅曼蒂克
邱比特 及不及格
R&b 加點 Jazz
就像我們的關係
Last night Netflix and chill
但是我忘記了電影的部份
迎接了天亮的光臨
Baby你說請你別焦急
快接近 只有我懂你 because
Hey honey
就連睡相都這麼吸引 我
慢慢撥開你的頭髮
在你臉頰上留下烙印
Honey
就連睡相都這麼吸引 我
慢慢撥開你的頭髮
在你臉頰上留下烙印
Whiskey on the rock
讓你身體慢慢上了火
就好像沒了我
你根本就不可能快樂
we are adam and eve
一起偷嘗這禁果
沒有任何的空隙
因為你全程都緊握
先來一些容易的
你說那就交給你了
我清楚該怎麼做
麻煩站窗邊背著我
燈光昏暗的光線
玻璃反射得朦朧
遊走在身體的曲線
是我雙手在觸碰
蕾絲收藏的我都清晰可見
這風格應該也不算太過偏
我越說你就越漲紅了臉
Hey honey
就連睡相都這麼吸引 我
慢慢撥開你的頭髮
在你臉頰上留下烙印
Honey
就連睡相都這麼吸引 我
慢慢撥開你的頭髮
在你臉頰上留下烙印