《Suffocation》歌詞｜TIAB新歌歌詞+MV首播曝光
TIAB《Suffocation》 | 目錄
TIAB《Suffocation》｜歌詞
Oh Baby 我昨晚又好像沒睡好
數綿羊都數到了天亮太煎熬
黑眼圈都快跑出來了
Oh Baby 應該是沒聞到你味道
沒有你在我身邊環繞怎麼習慣
別以為我隨便說說
Feeling of suffocation
越陷越深甚至為你學彈琴寫詞
也甚至為你學周杰倫為你寫這首歌
預留你剩下的月份
Oh girl cause you my suffocation
見過一面在我腦海裡揮灑不去
好自私的想把你抱在懷裡
Feeling of suffocation
不想理 名和利 選擇題
Make me feel trouble
法拉利都沒她迷人
所以認定她是final
Oh Baby 證明我可以為你
披荊斬棘愛你的那種
你想要的浪漫我會慢慢學
肆無忌憚地憑我的感覺
黑色的西裝穿在身上甚至開始期待
Came to my mind
Oh Baby 這一刻空氣安靜了
全個世界好像都停格
真的就連呼吸都快窒息了
Oh Baby 應該是沒聞到你的味道
沒有你在我身邊環繞怎麼習慣
別以為我隨便說說
Feeling of suffocation
越陷越深 甚至為你學彈琴寫詞
也甚至為你學周杰倫為你寫這首歌
預留你剩下的月份
Oh girl cause you my suffocation
見過一面 在我腦海裡揮灑不去
好自私的想把你 抱在懷裡
Feeling of suffocation
別人 I don’t mind 俄羅斯方塊
怎麼解不開 你出的難題
我真不明白 but you shining
為你學得快 因為我在聽
你每句話 我都會查字典
總是嘴比腦筋快 無可避免
Hard time 每次你都在
死纏爛打就是我的愛
Cause i know
你的安全感總在我不在你就缺乏
你快抬頭 卸下了我的盔甲在你面前不當idol
Cause I know I know
行動是最好的解答
從此以後你都別怕
快讓傷口趕緊結巴
Suffocation
越陷越深 甚至為你學彈琴寫詞
也甚至為你學周杰倫為你寫這首歌
預留你剩下的月份