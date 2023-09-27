《尋幸福的話》歌詞｜ToNick新歌歌詞+MV首播曝光
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尋幸福的話歌詞｜ToNick《尋幸福的話》於2023-09-26推出新歌MV，東方新地整合了ToNick新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
ToNick《尋幸福的話》 | 目錄
ToNick《尋幸福的話》｜新歌試聽
ToNick《尋幸福的話》｜製作
作曲：小龜@ToNick
作詞：小龜@ToNick
編曲：ToNick
監製：ToNick / 王雙駿
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ToNick《尋幸福的話》｜歌詞
那天 電話 響起你那號碼
終於 要走 在這一個寒假
大世界無情的壓下
幾多真理已倒下
讓你忽然離開 可有抉擇嗎
要餞行嗎 趁你遠走前 喝杯酒
替你高興 心不對口
勇氣足夠 別再深究
慶幸你逃出 這關口
故作瀟灑 說喝到天光 千杯都不怕
要捨下 尋幸福 別太牽掛 留低 結他 與新手機號碼
講一個笑話 說相識那暑假
用看似平常的對話
掩飾雙眼紅了吧
避開想你留低的理由 恐怕
怕你難招架 趁你遠走前 喝杯酒
替你高興 心不對口
勇氣足夠 別再深究
慶幸你逃出 這關口
故作瀟灑 說喝到天光 千杯都不怕
肚裡的話 來讓酒 去消化 趁你遠走前 喝杯酒
道別怎麼 掩飾顫抖
勇氣不夠 我會替你分憂
說再見 不經意咳嗽
縱隔多遠 你那裡天光 天黑都不怕
若是決心 另覓磚瓦
落葉歸根 萌芽開花
要捨下 尋幸福 別太牽掛
酒喝下 哪裡是家 也不怕
圖片來源：專輯封面