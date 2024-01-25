《夢想與夢》歌詞｜Twins新歌歌詞+MV首播曝光
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夢想與夢歌詞｜Twins《夢想與夢》於2024-01-19推出新歌MV，東方新地整合了Twins新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Twins《夢想與夢》 | 目錄
Twins《夢想與夢》｜歌詞
夢想可飛得起
誰都不需歎氣
陪你振作寫好那廿年傳記
持續練練到尾
至有八塊腹肌
要確信理想先有望能集氣
夢想追夢
如像孩子 手執粉彩
繪製 那天空
夢想與夢 無懼年歲
燒一把火 放於心中
無論細路成人
尋夢想的興奮
你再失去只會 混混沌沌
何事寸步難行
理想的扯線風箏
給你牽引 命運命運
日日夜夜困在房 繼續被動
差點 叫自己 跌入空洞
當天 風箏與風
今天打開 這天窗 有夢想與夢
老友 你要剃吓撇鬚
有理冇理咪計數 試試痛快嘅旅途
你咪再怕你歲數 快去跳瀑布
人世嘅奧秘要你去探路
夢想追夢
如像孩子 手執粉彩
繪製 那天空
夢想與夢 無懼年老
燒一把火 心坎之中
無論細路成人
尋夢想的興奮
你再失去只會 混混沌沌
何事寸步難行
理想的扯線風箏
給你牽引 命運命運
你冇信心
你瞓一瞓
你有決心
你卻抖震
風箏飄遠了
在夢內回歸
你想怎放低
理想太過遠 要搭的士
司機笑兩笑 播隻Twin屎
Oh See me fly
喂呀呢隻係祖兒囉
I'm proud to fly~ up high
無謂拜佛求神
尋夢想的指引
已放於你心裡 現在問問
無用風箏帶引
其實你亦能飛行
只要相信 儘量別問
Woo~ 你冇理想
Woo~ 你信不信
Woo~ 你有理想
Woo~ 你要堅信