《插班生甲的後畢業生活》歌詞｜Twins新歌歌詞+MV首播曝光
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插班生甲的後畢業生活歌詞｜Twins《插班生甲的後畢業生活》於2024-01-19推出新歌MV，東方新地整合了Twins新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Twins《插班生甲的後畢業生活》 | 目錄
Twins《插班生甲的後畢業生活》｜歌詞
C：尚有沒有 在掛念插班生甲
近況神祕 朋友間講起
學識增添了品味
畢了業醉心瓷器 好比劉華帥氣
當初型男風紀
G：直到遇上 舊印象無非想像
狀態沒法 和昨天相比
合影的班相既可喜 又可悲
最燦爛永遠只回味 上世紀
C：年少的害羞
G：暗戀
合：搞笑嗎
還末認識他 才迷戀他
從前多瀟灑
校草 已經 當上了爸爸
為家室牽掛
精打細算鹽糖售價
能脫俗嗎
C：大了廿歲 舊對象從此暴肥
但記念冊 還偶爾想起
G：為初中班長 笑眯眯 伏匿匿
合：少女便有這種權利 無道理
年少的害羞 暗戀搞笑嗎
還末認識他 才迷戀他 無聊的對話
校草 已經 當上了爸爸
為家室牽掛
精打細算鹽糖售價
能脫俗嗎
G：從前那樣不雅
C：時間令我
合：驚失戀 怕丟架
C：人也許相夫 教子
合：一世嗎 然後認識他
G：而離開他
合：隨成長放下
校花 有天 當上了媽媽
被一家綁架(並非很可怕）
明愛暗戀那補習社(學懂相戀嗎）
只不過隨年成熟嗎
難免代價