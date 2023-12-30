《一起 (電視劇《很想很想你》主題曲)》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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一起 (電視劇《很想很想你》主題曲)歌詞｜Various Artists《一起 (電視劇《很想很想你》主題曲)》於2023-12-05推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《一起 (電視劇《很想很想你》主題曲)》 | 目錄
Various Artists《一起 (電視劇《很想很想你》主題曲)》｜歌詞
流星飛向天空邊緣 劃過地平線
風傾聽所有心願 拂動思念
陽光透過舞動樹葉 落在了少年的肩
青春之旅沒有終點 一年年
雨會經過你的窗邊 再奔向晴天
夢想守在相遇的起點 觸碰指尖
嚮往你眼中的世界 默契是交會視線
你微笑著 再靠近我 一點點
想一起啊 去更遠的未來啊
夢在彼岸也能抵達 我真的很喜歡你啊
第一次勇敢的我 仰望追逐 剎那煙火
落在盛夏 每刻心動 盛開吧
流星飛向天空邊緣 劃過地平線
風傾聽所有心願 拂動思念
陽光透過舞動樹葉 落在了少年的肩
青春之旅沒有終點 一年年
雨會路過你的窗邊 再奔向晴天
夢想守在相遇的起點 觸碰指尖
嚮往你眼中的世界 默契是交會視線
你微笑著 再靠近我 一點點
想一起啊 去更遠的未來啊
夢在彼岸也能抵達 我真的很喜歡你啊
第一次勇敢的我 仰望追逐 剎那煙火
落在盛夏 每刻心動 是你
一起去未來 我真的很想你啊
想一起啊 去更遠的未來啊
夢在彼岸也能抵達 我真的很喜歡你啊
第一次勇敢的我 仰望追逐 剎那煙火
落在盛夏 每刻心動 盛開吧