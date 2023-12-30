《名士曲四首 (電視劇《很想很想你》插曲)》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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名士曲四首 (電視劇《很想很想你》插曲)歌詞｜Various Artists《名士曲四首 (電視劇《很想很想你》插曲)》於2023-12-05推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《名士曲四首 (電視劇《很想很想你》插曲)》 | 目錄
Various Artists《名士曲四首 (電視劇《很想很想你》插曲)》｜歌詞
北城蕭瑟 天涯回望路漫漫
烽火燎原 朔風吹不斷
壯士百戰無人還 旌旗半卷已出關
魂似孤雁 盤旋天際遠 無限山河寬
多少英雄赴關山 相間恨太晚
揮兵破陣策馬挽弓 射落月一彎
這江山 千鈞我 來擔
悠悠千百年 彈指一揮間
興衰變遷 繁華皆如煙
英雄豪傑 曇花一現
俯瞰人間 有誰知蒼生 最可憐
縱是千般錦繡 萬般風流 都化烏有
此生 一腔浩氣仍依舊
縱是殘破九州 干戈不休 無人來救
我願 捨去紅妝著甲冑 蒼茫天地任去留
這邊關北風捲起 千古的狂瀾
殘月照遍 勝王敗寇浴血的城關
烽火下世事變遷 等峰迴路轉
策馬待戰 殺意被我一念看穿
篝火烈烈 點燃一把狼煙的時間
英雄作別 風雲只待陣前相見
笑當年黃沙如雪 是我在提著劍
一腔熱血 潑灑向埋骨人間
相識相別 一夢多少年
人世變遷 英雄不復見
北望河川望不穿 溪水漫漫
從雲浩蕩來 送我上霄漢
千里行舟渡重山 風催雨寒
此生輾轉難時見 肝膽
北望河川殘陽處 無限江山
朔風過重關 當不辭一戰
日月浩瀚 作棋盤 落子明斷
古今崢嶸歲月滾滾來
古今崢嶸歲月滾滾來
史臣筆墨 記我此生殺戮 可餘少許
讓我殿內燈下畫你容顏 如始 如初