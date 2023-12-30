《朝夕 (電視劇《很想很想你》插曲)》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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朝夕 (電視劇《很想很想你》插曲)歌詞｜Various Artists《朝夕 (電視劇《很想很想你》插曲)》於2023-12-05推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《朝夕 (電視劇《很想很想你》插曲)》 | 目錄
Various Artists《朝夕 (電視劇《很想很想你》插曲)》｜歌詞
千萬個朝夕從何說起
描摹一筆山前雨天外星
一點一滴勾勒出昨日今夕
和眉眼如畫的你共同寫意
漫過山峰的雨霧津津
似是看不厭走不倦的曾經
這一路千里共繁星 我共你走下去
百年與共一朝一夕
如同 雲低時天下雨 你低唱的時候我動了心
從此 耳畔一更星三更雨 千萬種聲音中聽見你
千萬種聲音都枯寂 聽見你獨白句
說我很想很想你
如讀懂一幅畫外音 讀懂你的悲喜
一遍遍日久生情
千萬場人聲鼎沸裡 聽出你的聲音
說我很想很想你
情纏綿千萬個朝夕 吻猶如傾城雨
輕落在夢外夢裡 此生有你
如同 雲低時天下雨 你低唱的時候我動了心
從此 耳畔一更星三更雨 千萬種聲音中聽見你
千萬種聲音都枯寂 聽見你獨白句
說我很想很想你
如讀懂一幅畫外音 讀懂你的悲喜
一遍遍日久生情
千萬場人聲鼎沸裡 聽出你的聲音
說我很想很想你
愛是在千萬個朝夕 你輕喚我名字
我第一千零一次作出回應
千萬種聲音都枯寂 聽見你獨白句
說我很想很想你
像看懂一首曲中意 看懂你眼角情
一遍遍歷久彌新
千萬場人聲鼎沸裡 聽出你的聲音
說我很想很想你
漫山遍野有滿天星 我滿世界是你
慢慢地和你共度 一朝一夕