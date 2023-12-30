《百年夢去 (電視劇《很想很想你》插曲)》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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百年夢去 (電視劇《很想很想你》插曲)歌詞｜Various Artists《百年夢去 (電視劇《很想很想你》插曲)》於2023-12-05推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《百年夢去 (電視劇《很想很想你》插曲)》 | 目錄
Various Artists《百年夢去 (電視劇《很想很想你》插曲)》｜歌詞
渡頭橋外 芳草連綿萬歲山
百年夢去 雁來雁還變河川
早信此身都在夢 醉醒幾世一恍然
故人間 相逢易 別離難
春風一聲分河漢
送客何必至夜闌
我為行人君在岸
風起催重帆
如赴宴 熙熙攘攘如赴宴
夢去還 夢去醒歸如宴散
亭是離亭山孤山
一天明月同時看
休問煙水 我在哪一船
春風一聲萬驛關
欲作篇詩幾句殘
我往西北君東南
風起楊柳岸
如赴宴 平生有事如赴宴
夢去還 夢去醒歸如宴散
亭是離亭山孤山
一天明月同時看
休問煙水 我在哪一船
如赴宴 平生有事如赴宴
夢去還 夢去醒歸如宴散
亭是離亭山孤山
一天明月同時看
茫茫煙水 如君送我還