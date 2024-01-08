《盛世之疆 (電視劇《很想很想你》插曲)》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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盛世之疆 (電視劇《很想很想你》插曲)歌詞｜Various Artists《盛世之疆 (電視劇《很想很想你》插曲)》於2023-12-05推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《盛世之疆 (電視劇《很想很想你》插曲)》 | 目錄
Various Artists《盛世之疆 (電視劇《很想很想你》插曲)》｜歌詞
昨夜星辰林間影動風也動
誰人追燕來也無影去無蹤
踏葉行路摘花作刀似風
後人說到昨夜夢昨夜風
清輝幾重照徹天涯誰獨擁
冰雪寒鋒敢向刀叢覓食風
銀鞍白馬颯沓流星入夜空
昨夜夢昨夜風渺渺歸去從容
笑談一時夢昨夜有過客無影蹤
世間漂泊多少恩怨情仇
悲歡離合不過一春秋
是非對錯何必世人評說
此心由我已足夠
江湖行走拔劍來去自由
身後無花果亦無酒
隱入熙攘街頭側身回首
盛世天下在眼眸
今夜星辰何處忽來今夜風
硝煙未歇刀光劍影從未終
探囊輕易探過人心皆難懂
身隨心所欲今夜夢今夜風
傳說常道善惡有報不落空
此言若真世間恩怨皆有終
天下太平硝煙盡沒無形中
今夜夢今夜風渺渺歸去從容
笑看一城中轉瞬一陣風似驚鴻
世間漂泊多少恩怨情仇
悲歡離合不過一春秋
是非對錯何必世人評說
此心由我已足夠
江湖行走拔劍來去自由
身後無花果亦無酒
隱入熙攘街頭側身回首
盛世天下在眼眸
人間行走快意我來去自由
千古芳名非我所求
世間漂泊無畏恩怨情仇
悲歡離合不過一春秋