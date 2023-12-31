《聲聲 (影視劇《很想很想你》插曲)》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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聲聲 (影視劇《很想很想你》插曲)歌詞｜Various Artists《聲聲 (影視劇《很想很想你》插曲)》於2023-11-30推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《聲聲 (影視劇《很想很想你》插曲)》 | 目錄
Various Artists《聲聲 (影視劇《很想很想你》插曲)》｜歌詞
鞦韆搖晃 南風推舊憶作響
歲月流淌 從雲靄讀你模樣
暮鼓情長 晨鐘敲碎了夢一場
山水一程窗落霜 聲聲慢 曲惶惶
陌上人影晚成雙
柔情漫溢好時光 慢相思 相思長
入骨相思曲中藏
夏風清朗 至霜雪凝於眉上
繾綣過往 落心尖一點暖陽
笛聲漸遠 詩畫人間無人講
閱遍歲月 溫存處對上你目光
山水一程窗落霜 聲聲慢 曲惶惶
陌上人影晚成雙
柔情漫溢好時光 慢相思 相思長
入骨相思曲中藏
遠鶯銜來 柳波綠 而我將 餘生交予
山水一程窗落霜 聲聲慢 曲惶惶
陌上人影晚成雙
柔情漫溢好時光 慢相思 相思長
入骨相思曲中藏
入骨相思曲 中藏