《與君歸 (影視劇《很想很想你》插曲)》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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與君歸 (影視劇《很想很想你》插曲)歌詞｜Various Artists《與君歸 (影視劇《很想很想你》插曲)》於2023-11-30推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《與君歸 (影視劇《很想很想你》插曲)》 | 目錄
Various Artists《與君歸 (影視劇《很想很想你》插曲)》｜歌詞
遊弋過 洶湧又蜿蜒的離愁
怕往事 被迎面而來的寒風吹皺
攪散成 一片江水悠悠
用指尖 摩挲過破裂的缺口
不敢看 鏡中的蒼顏與皓首
多年後 思念卻依然還鋒利如舊
清減了 一路人影消瘦
將回憶研成墨蹟
寫一紙淋漓
鏡與人俱去 何處可問歸期
銅鏡破碎了別離
相思總難寄
千萬里
笑此生名祿榮華
幻作鏡中花 難抵你手中一盞清茶
若能舉杯
共齊眉
將前塵飲下
相依相伴 不捨朝夕
相伴共朝夕
伶仃在山河天涯
霜白額前髮 放眼望人間何以為家
願清霜映明月
照鏡中人影成雙
與君歸去 暌闊了半生風雨
樓中數筆 留上林全賦
掩卷兩生 誓與君同歸
將回憶研成墨蹟
寫一紙淋漓
鏡與人俱去 何處可問歸期
銅鏡破碎了別離
相思總難寄
千萬里
笑此生名祿榮華 幻作鏡中花
難抵你手中一盞清茶
若能舉杯
共齊眉
將前塵飲下
相依相伴 不捨朝夕
相伴共朝夕
伶仃在山河天涯 霜白額前髮
放眼望人間何以為家
願清霜映明月
照鏡中人影成雙
與君歸去
暌闊了半生風雨
將歲月 渡成一葉不繫之舟
遊弋過 洶湧又蜿蜒的江流
往事被 一層層漾開瀲灩在心頭
明滅的月色幽幽
明滅的月色幽幽
十方不再 四海無存 乃敢與爾絕