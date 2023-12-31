《萬骨催沙 (影視劇《很想很想你》插曲)》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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萬骨催沙 (影視劇《很想很想你》插曲)歌詞｜Various Artists《萬骨催沙 (影視劇《很想很想你》插曲)》於2023-11-30推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《萬骨催沙 (影視劇《很想很想你》插曲)》 | 目錄
Various Artists《萬骨催沙 (影視劇《很想很想你》插曲)》｜歌詞
回身芳華已落 誰忍聽羌笛聲蕭索
杯中酒向天潑 澆不滅連天的烽火
笑我百戰功成 難抵這黃土一抔
雲和月伴我 策馬又赴大漠
梨花槍挑破 命裡要什麼如果
愛恨逃不過 飛沙之下萬骨描摹
天要我 今生既入修羅 成敗終要一歿
揚眉掃盡心中惑
不枉我 年少偏愛顛簸 百戰人間寂寞
一世無雙誰能奪
萬古山川如昨 夢中有誰來過
這一身鐵衣斑駁 幾曾被傳說隱沒
尋遍萬里山河 卻只聞亂世飄驪歌
退卻蕭瑟幹戈 褪不去這一身膽色
杯中酒還燙著 等不到舊歲的過客
他們埋骨他鄉 後來故事誰記得
雲和月伴我 策馬又赴大漠
梨花槍挑破 命裡要什麼如果
愛恨逃不過 飛沙之下萬骨描摹
天要我 今生既入修羅 成敗終要一歿
揚眉掃盡心中惑
不枉我 年少偏愛顛簸 百戰人間寂寞
一世無雙誰能奪
萬古山川如昨 夢中有誰來過
這一身鐵衣斑駁 幾曾被傳說隱沒
天要我 今生既入修羅 成敗終要一歿
揚眉掃盡心中惑
不枉我 年少偏愛顛簸 百戰人間寂寞
一世無雙誰能奪
萬古山川如昨 夢中有誰來過
這一身鐵衣斑駁 幾曾被傳說隱沒
十城戰火 萬骨催沙 江河故土無人葬
關山飛雪 戮城無煙 山迴路轉 人 不歸