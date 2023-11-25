《迷途》歌詞｜Various Artists新歌歌詞+MV首播曝光
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迷途歌詞｜Various Artists《迷途》於2023-11-03推出新歌MV，東方新地整合了Various Artists新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Various Artists《迷途》 | 目錄
Various Artists《迷途》｜歌詞
喧囂逐漸代替無聲
我們演著相遇劇本
鑲嵌夜的彩虹
還有穿過沙漠的風
都曾經是我們的見證
誰不是茫茫中迷途的人
找尋 億萬分之一的可能
困在這 名為命運的城
卻依舊追逐著星辰
別擔心 我愛著的迷途的人
執杯酒 溫暖孤獨靈魂
讓我擁抱 你的裂痕
你如星燦爛 閃爍在落寞時分
黑夜撥動時針
喧囂逐漸代替無聲
我們演著相遇劇本
鑲嵌夜的彩虹
還有穿過沙漠的風
都曾經是我們的見證
誰不是茫茫中迷途的人
找尋 億萬分之一的可能
困在這 名為命運的城
卻依舊追逐著星辰
別擔心 我愛著的迷途的人
執杯酒 溫暖孤獨靈魂
讓我擁抱 你的裂痕
你如星燦爛 閃爍在落寞時分
誰不是茫茫中迷途的人
找尋 億萬分之一的可能
困在這 名為命運的城
卻依舊追逐著星辰
別擔心 我愛著的迷途的人
執杯酒 溫暖孤獨靈魂
讓我擁抱 你的裂痕
你如星燦爛 閃爍在落寞時分