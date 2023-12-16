《說好的未來》歌詞｜Winka 陳泳伽新歌歌詞+MV首播曝光
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說好的未來歌詞｜Winka 陳泳伽《說好的未來》於2023-12-14推出新歌MV，東方新地整合了Winka 陳泳伽新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Winka 陳泳伽《說好的未來》 | 目錄
Winka 陳泳伽《說好的未來》｜歌詞
或許這刻你 沒有力量 再撐
臨低頭前 可否想想我 這疼你隊友
由明天開始 就沒人像你
好心得 信宇宙能拯救
還曾用你笑面 替世界維修
艷陽下 同盛放的你
夕陽下 同路盼是你
已約定了吧
這相約 你話沒限期
缺掉你的 那未來 從未合理
別遺下 還未看的戲
別遺下 還未去的聖地
要記住我們 編寫的預言
每段美好劇情
說好 有你
或者撐多半秒 就已撐過這天
最難捱的時辰 請將老照片 給我看十遍
誰人的出生 讓地球熱暖
所經之處 有薔薇開遍
回來讓我抱著 撐過最低點
艷陽下 同盛放的你
夕陽下 同路盼是你
已約定了吧
這相約 你話沒限期
缺掉你的 那未來 從未合理
別遺下 還未看的戲
別遺下 還未去的聖地
要記住我們 編寫的預言
每段美好劇情
說好 有你
明明講好 何時 亦不一人退避
別說這世界 無人愛你
數少我這知己
尚記得
出嫁天 筵席要等你
安老院 鄰座要預你
世界在變幻
這相約 卻是沒限期
你別要走 我未來 全部是你
這半生 從未缺少你
廿年後 仍願說天說地
要兌現我們 講好的未來
你別太早食言
我需要你
別太輕率 放棄