《開始就有可能》歌詞｜YEAHS新歌歌詞+MV首播曝光
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開始就有可能歌詞｜YEAHS《開始就有可能》於2023-09-20推出新歌MV，東方新地整合了YEAHS新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
YEAHS《開始就有可能》 | 目錄
YEAHS《開始就有可能》｜新歌試聽
YEAHS《開始就有可能》｜製作
作曲：Chris Ho
作詞：Jim Yan
編曲：Chris Ho
監製：YEAHS
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YEAHS《開始就有可能》｜歌詞
忘掉那些 年份數字
無論老翁 還是幼兒 即管一試 新的意義
心中堅決 不移 別眷戀擁有
來學懂失去
勇者不守舊 你已經擁有
明日新挑戰
勇敢的享受 乾等太悶還是熱血的我
守本份太折磨
無懼地豁出去
這一次 交給我 管不了 它結果 I can be the Champion Woohoh
阻我都快滾 I can be the Champion Woohoh
興奮得發滾 平淡的工作
每一天感嘆
過得這麼爛 乾等太悶還是熱血的我
守本份太折磨
無懼地豁出去 終於到
這一次 交給我 管不了 它結果 I can be the Champion Woohoh
阻我都快滾 I can be the Champion Woohoh
興奮得發滾 I can be the Champion Wo ohoh
將理想發生 I can be the Champion Wo ohoh
相信都變真 開始就有可能
你不是一個普通人
圖片來源：專輯封面