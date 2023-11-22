《遠恋歌》歌詞｜YOAKE新歌歌詞+MV首播曝光
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遠恋歌歌詞｜YOAKE《遠恋歌》於2023-10-20推出新歌MV，東方新地整合了YOAKE新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
YOAKE《遠恋歌》 | 目錄
YOAKE《遠恋歌》｜歌詞
愛されてると思えたらいい
どんなに距離が離れてもいい
寂れたココロの隙間には
素敵(きれい)な花を咲かせましょう
1.2.3.4で 飛び出して
両手に自由を 夢追いかけて
言えなかった言葉たちは、
今頃ねぇ何してるのかな
I'm getting better, feeling better
than kissing me. Times come around.(抱きしめたいから)
So, love me. I'll get there…(空見上げて…)
Oh, baby, baby.
愛されてると思えたらいい
どんなに距離が離れてもいい
寂れたココロの隙間には
素敵(きれい)な花を咲かせましょう
ぼっちで音楽を聴いてる
ボクは今を生きているんだ
You are a cat. My(夜明け前)
negative thoughts(願ってそっと)
give me nothing. Days what we meant got nights.
(君なしでは意味がない)
You may need a detective, (夢に出てきて)
oh, baby baby.
愛されてると思えたらいい
どんなに距離が離れてもいい
寂れたココロの隙間には
キスがなかったらつまらないね
Be stronger
Fly higher
Don't be afraid
To your god and moon,(強がっても) I'm tired…(会いたいや)
愛されてると思えたらいい
どんなに距離が離れてもいい
寂れたココロの隙間には
愛する花を咲かせましょう