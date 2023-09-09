《下一個暑假》歌詞｜Yumi 鍾柔美新歌歌詞+MV首播曝光
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下一個暑假歌詞｜Yumi 鍾柔美《下一個暑假》於2023-09-08推出新歌MV，東方新地整合了Yumi 鍾柔美新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Yumi 鍾柔美《下一個暑假》 | 目錄
Yumi 鍾柔美《下一個暑假》｜新歌試聽
Yumi 鍾柔美《下一個暑假》｜製作
作曲：蘇道哲
作詞：小克
編曲：蘇道哲
監製：蘇道哲
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Yumi 鍾柔美《下一個暑假》｜歌詞
二三月 尚有書要溫
六七月 快一點靠近
讓八月 更高的氣溫
使我心內 漸沸騰 九點鐘午餐 倒杯冰水
一點返瞓 睡意未退
三點洗澡 自家式風呂
總之反轉 所有時序 窗邊飄落 小雨點伴細葉與碎花
一天一地 一個人放空了帶點神化
躺於梳化 輕掃起那支斷線結他
襯襯衫 卻不上街好吧
親親寵物 擺呀擺最得意那尾巴
一早一夜 一個人看小說帶點文化
專心煲劇 雪櫃裡最好尚有雪葩
看看鐘 已經在倒數的 暑假 幾多的考試 深宵的苦戰
終於可清債 卻剩下睡眠
DSE一過 出年的暑假
已等待 十八年 九點鐘午餐 倒杯冰水
一點返瞓 睡意未退
三點洗澡 自家式風呂
總之分數 別要再追 窗邊飄落 小雨點伴細葉與碎花
一天一地 一個人放空了帶點神化
躺於梳化 輕掃起那支斷線結他
襯襯衫 卻不上街好吧
親親寵物 擺呀擺最得意那尾巴
一早一夜 一個人看小說帶點文化
專心煲劇 雪櫃裡最好尚有西瓜
看看鐘 永不要倒數的 暑假
出年暑假
休息一下 學霸
圖片來源：專輯封面