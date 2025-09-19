不欠你一個朋友 MV｜Yumi 鍾柔美新歌歌詞+MV首播曝光
Yumi 鍾柔美《不欠你一個朋友》於今日9月19日推出新歌MV，東方新地整合了Yumi 鍾柔美新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Yumi 鍾柔美新歌《不欠你一個朋友》目錄
|曲：Lesta Cheng / 陳嘉銘 / 曾家瑋
|詞：甄敏延
|編：賴映彤
|監：賴映彤
不欠你一個朋友 MV｜歌詞
無法自制 那晚之後
揭穿我底牌 但沒人深究
無數夜晚 也有你的問候
但微妙變化 停留太久
是嗎 在這虛構路軌 應該不要提
做對浪漫朋友關係
如果不喜歡我 為何還在折磨
連手都已拖過 卻已拖到 第七天 怕結果
全因我笨 原諒我想過問
事實你也陸沉
或你想走近 但不講責任
如果都喜歡我 又為何令我難受
不近也不遠 未發現你內疚
並沒稀罕誰救 講清講楚便自由
早不缺好友
是我 是我當晚越軌 應該不要提
令這浪漫神秘 全部焚毁
如果不喜歡我 為何還在折磨
連手都已拖過 卻已拖到 第七天 怕結果
全因我笨 原諒我想過問
只想試試踏前 怎麼被困
多一個陌生人 總好過逐秒等
用六晚傷心 去擺脫你薄倖
明顯都喜歡我
除非多了一個
全因我笨 原諒我想過問
事實你也陸沉
或你擔心太近 或手會震
直接半路放手 不准發問
喜歡我 又為何令我難受
相隔這麼遠 亦發現你內疚
不必再做好友 講清講楚便自由
鬆開我手銬
心裡話一句 不想講也可
終於我等夠
