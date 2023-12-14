《玉蝴蝶》歌詞｜Yusobeit新歌歌詞+MV首播曝光
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玉蝴蝶歌詞｜Yusobeit《玉蝴蝶》於2023-12-04推出新歌MV，東方新地整合了Yusobeit新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Yusobeit《玉蝴蝶》 | 目錄
Yusobeit《玉蝴蝶》｜歌詞
我叫妳玉蝴蝶 妳說這聲音可像妳
戀生花也是妳 風之紗也是妳
怎稱呼也在這個世界
妳哪裡是蝴蝶 然而飛不飛一樣美
夫斯基也像妳 早優生更像妳
這稱呼配合妳才迴腸和盪氣
如何看妳也是樹蔭
如何叫妳會有共震
靈魂化作法語日語
同樣也是靈魂
如何叫妳最貼切合襯
如何叫妳妳會更興奮
連名帶姓會更接近妳
還是更陌生
要是完全忘了姓氏
也沒有本身的名字
總記得神情和語氣
無字暗語 妳也心中有知
妳要養分和露水
在盤內小心灌溉
其實妳是盤盆栽不要緊
是人是物仍然維護妳
代號亦是任我改
我叫妳玉蝴蝶 妳說這聲音可像妳
戀生花也是妳 風之紗也是妳
怎稱呼也在這個世界尋獲妳
妳哪裡是蝴蝶 然而飛不飛一樣美
夫斯基也像妳 早優生更像妳
這稱呼配合妳才迴腸和盪氣
我叫妳玉蝴蝶 妳說這聲音可像妳
戀生花也是妳 風之紗也是妳
怎稱呼也在這個世界
妳哪裡是蝴蝶 (飛不飛一樣美)
夫斯基也像妳 (早優生更像妳)