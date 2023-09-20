《羅曼蒂克！》歌詞｜Zeno 顧定軒新歌歌詞+MV首播曝光
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羅曼蒂克！歌詞｜Zeno 顧定軒《羅曼蒂克！》於2023-09-19推出新歌MV，東方新地整合了Zeno 顧定軒新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Zeno 顧定軒《羅曼蒂克！》 | 目錄
Zeno 顧定軒《羅曼蒂克！》｜新歌試聽
Zeno 顧定軒《羅曼蒂克！》｜製作
作曲：藍奕邦 / James Ting
作詞：藍奕邦
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Zeno 顧定軒《羅曼蒂克！》｜歌詞
曲：藍奕邦 / James Ting
詞：藍奕邦
編：James Ting
監：藍奕邦 單身苦了太多人
單戀消耗太多青春的元神
亂拍拖 隨便吻
卻也有失身份 很喜歡的你著短裙
很喜歡你無奈面紅如射燈
像有顆 少女心
入夜還在等 情是種挑釁
躍動我機能
令我這一晚 今晚
浪漫大變身 羅曼蒂克！ （羅曼蒂克～）
是你令我抽離魂魄
羅曼蒂克！ （羅曼蒂克～）
使我大膽深情大告白
羅曼蒂克！ （羅曼蒂克～） 為你大派粉紅炸～彈～
矜貴地抱著我就不！驚！夜更黑 書生可以變超人
乖仔可以變身不覊的男神
越怕羞 人越要
戰勝那些缺憾 這一刻儲夠精神
差一點就爆開為何還在等
讓那顆 少女心
亂撞和亂撼 緩慢的勾引
太浪費心神
示愛要今晚 今晚
浪漫地發生 羅曼蒂克！ （羅曼蒂克～）
是你令我抽離魂魄
羅曼蒂克！ （羅曼蒂克～）
使我大膽深情大告白
羅曼蒂克！ （羅曼蒂克～）
為你大派粉紅炸～彈～
矜貴地抱著我就不！驚！夜更黑 羅曼蒂克！ （羅曼蒂克～）
讓我共你抽離魂魄
羅曼蒂克！ （羅曼蒂克～）
將我內心激情盛放吧
羅曼蒂克！ （羅曼蒂克～）
為你大派粉紅炸～彈～
跟我大唱大跳就不！驚！夜更黑
圖片來源：專輯封面