《行動代號0901》歌詞｜Zeno 顧定軒新歌歌詞+MV首播曝光
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行動代號0901歌詞｜Zeno 顧定軒《行動代號0901》於2023-09-19推出新歌MV，東方新地整合了Zeno 顧定軒新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Zeno 顧定軒《行動代號0901》 | 目錄
Zeno 顧定軒《行動代號0901》｜新歌試聽
Zeno 顧定軒《行動代號0901》｜製作
作曲：馮翰銘 / 朱琳 / Karen Yee / TonYnoT
編曲：TonYnoT / 馮翰銘
監製：馮翰銘 / TonYnoT
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Zeno 顧定軒《行動代號0901》｜歌詞
填詞：鍾說 I’m just fine
打好泛藍領呔
煲呔略嫌太乖
鬆緊自成氣派
人人在變更 怎能去猜
虔誠達致最佳 紓解些變掛 我樂意對話
老實放了假 有神緒種花
Bubble gum
Double fun
咬兩下晦氣 退散兩浸
就 棄掉兩袖 態度照舊
我自帶著氣氛
殺球鍛鍊信心
來一球 一球 jump O ai
新章節來到嗎
O ai
新挑戰來兩打
比扣殺隊友慢兩拍
濕透了來鬥快午餐
不顧風向 跟我想法襯衫 Oh baby I’m just fine~~~
打好泛藍領呔
煲呔略嫌太乖
鬆緊自成氣派
人人在變更 怎能去猜
虔誠達致最佳 走得這麼寬鬆之後
要學會振作控制接收
先修心 聽宇宙
醞釀我要閉氣怕貴氣泄漏
就 棄掉兩袖 態度照舊
我自帶著擴音
拼命也是季軍
來操場三連音 O ai
新章節來到嗎
O ai
新挑戰來兩打
比扣殺隊友慢兩拍
濕透了來鬥快午餐
不顧風向 只記得我最啱 Oh baby Iʼm just fine~~~
打好泛藍領呔
煲呔略嫌太乖
鬆緊自成氣派
人人在變更 怎能去猜
浮沉讓我進階 若個性機械
減少面容詐乖
蓄起自然氣派
開新話題也不壞
聽聽熱誠也不壞
緩慢最爽快 Iʼm just fine
虔誠達致最佳
浮沉讓我進階
Baby Iʼm just fine
虔誠達致最佳
浮沉讓我進階
圖片來源：專輯封面