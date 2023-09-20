《Y-not-2-OK》歌詞｜Zeno 顧定軒新歌歌詞+MV首播曝光
廣告
Y-not-2-OK歌詞｜Zeno 顧定軒《Y-not-2-OK》於2023-09-19推出新歌MV，東方新地整合了Zeno 顧定軒新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Zeno 顧定軒《Y-not-2-OK》 | 目錄
Zeno 顧定軒《Y-not-2-OK》｜新歌試聽
Zeno 顧定軒《Y-not-2-OK》｜製作
作曲：per se
作詞：Oscar Lee
回到目錄
Zeno 顧定軒《Y-not-2-OK》｜歌詞
曲：per se
詞：Oscar Lee
編：hirsk
監：hirsk 多難言 時鐘消失於你xanga前
無非想甩開我的靦腆
談通宵永不收線
還想留言 而偏偏驚感覺不檢點
蛇仔XD空格跟句點
能否加句聽朝見 每日每夜也在鏡面前
預演我們見面
放學要在背後拍你肩
我想這麼發展 練習說話 臉部發麻
黐線空想太難招架
又路過吧 今次可見到我嗎
然而並沒對話 靜靜歸了家
等到終於放埋暑假
亦沒搭話 得我一個超記掛 很躊躇
如果lunch time分你一支水
如果SMS𥚃親了咀
如果影貼紙相去 送贈禮物會是泰迪熊
造一隻來發夢
最後我大概沒有送出
放於那抽屜中 練習說話 臉部發麻
黐線空想太難招架
又路過吧 今次可見到我嗎
然而並沒對話 靜靜歸了家
等到終於放埋暑假
亦沒搭話 得我一個超記掛 練習說話 臉部發麻
一句喜歡說來可怕
又路過吧 交際得始終太差
仍然並沒對話 靜靜歸了家
等到grad din旅程分岔
亦沒搭話 班𥚃得我超記掛 多難言 仍不敢於你xanga前
如果一天可以超發展
如果講了一千遍
圖片來源：專輯封面