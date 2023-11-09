《Game Night》歌詞｜Zpecial新歌歌詞+MV首播曝光
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Game Night歌詞｜Zpecial《Game Night》於2023-11-07推出新歌MV，東方新地整合了Zpecial新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
Zpecial《Game Night》 | 目錄
Zpecial《Game Night》｜歌詞
作
What is your name 別要話我知
Let's play a game 在這城市
任性地試 讓偶遇似詩的一次
是太不經意
Babe Babe 來共我對望時
Baby 忘掉你我那本身姓氏跟八字
改暗號要親自
Babe Babe 來用哪個字詞
Baby 描述你我有些小暗示方算是
跟你是有些事
這一刻我貼你耳邊
這一刻試試閉眼前
這一刻你踮了腳尖
秘密暗號已在舌尖
要稱呼我泡泡太閃
要稱呼你奶凍太甜
要彼此再去靠近點
更是快樂點
在這夜晚 就挽著我手
Let's play a game 無悔就夠
陪我亂逛 直到白晝都不足夠
下世都罕有
Babe Babe 來共我對望時
Baby 其實你我已經出了事出了事
三個字要表示
Babe Babe 離別我那陣時
Baby 還望你會記得這晚夜的意義
想再會要 text me
這一刻我貼你耳邊
這一刻試試閉眼前
這一刻你踮了腳尖
秘密暗號已在舌尖
要稱呼我泡泡太閃
要稱呼你奶凍太甜
要彼此再去靠近點
更是快樂點
彷似一齣戲
在咖啡店裡為遇見你
或是唱片店裡為遇見你
主角等於你
遇上到這意外亦太美
浪漫去寫你我夢幻結尾
這一刻哪怕要告吹
這一刻你我愛上誰
這一刻抗拒到允許
透視這段漂亮壯舉
這一刻再吻吻你嘴
這一刻再碰碰耳垂
這一刻再掃掃脊椎
暗浪已在催
誰享受 迷戀的咒
明天後 掛住這對手
誰享受 曾經擁有
而今後 你別走