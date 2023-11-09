《One Day》歌詞｜Zpecial新歌歌詞+MV首播曝光
Zpecial《One Day》 | 目錄
Zpecial《One Day》｜歌詞
作
You are always by my side (my side)
Never left me high and dry (my pride)
秘密記錄 一雙足印
宇宙渺小兩人
You are always by my side (my side)
偷看著你入神 何其地慶幸
暗自哄動 窩心興奮
愛是隔空兩人 偷偷靠近
拖一拖你手 討厭的全部褪後
不捨得放手 夕陽下持續吻著
也不夠 還有多久
攤一攤喝酒 可惡的無限押後
懇請跟我走 二人漫無目的通街逛
已足夠 尋到出口
You are always by my side (my side)
Never left me high and dry (my pride)
秘密記錄 一雙足印
宇宙渺小兩人
You are always by my side (my side)
偷看著你入神 何其地慶幸
暗自哄動 窩心興奮
愛是隔空兩人 偷偷靠近
七點鐘也許 天快黑還未覺累
分一支凍水 分到的甜蜜印象
似感覺 和你親嘴
九點鐘也許 天已黑還未要睡
聽一聽我的 吵耳的強烈心跳為誰
我可以 忘記規矩
You are always by my side (my side)
Never left me high and dry (my pride)
秘密記錄 一雙足印
宇宙渺小兩人
You are always by my side (my side)
偷看著你入神 何其地慶幸
暗自哄動 窩心興奮
宇宙這麼兩人
陶醉半日 日照盡頭
投訴只為 你的臉未看夠
遙遠未來 來去自由
游出孤獨 這刻全部擁有
從此一刻可永久
從此風景可佔有
誰管天黑之際參不透
(有你就夠) 宇宙浮游
(有你就夠) 這日
天空下 我們躺著對話
再沒更多訴求
(有你就夠) 宇宙浮游
(有你就夠) 罕有
天空下 看著愛情發芽
再沒更多訴求 別理日後