《這是你期盼的長大嗎》歌詞｜ZQS新歌歌詞+MV首播曝光
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這是你期盼的長大嗎歌詞｜ZQS《這是你期盼的長大嗎》於2023-12-26推出新歌MV，東方新地整合了ZQS新歌詳情、歌詞以及MV首播曝光。
ZQS《這是你期盼的長大嗎》 | 目錄
ZQS《這是你期盼的長大嗎》｜歌詞
聽慣習以為常的步履匆匆
巷口迎來送往的梧桐
罩出一片笑語正濃
–
走不出的小縣城
還遺留了古城墻上的響鐘
一聲傳滿了整片天空
充斥成年少的憂愁
和囚籠
那是不是你渴望的自由
以為理想靠雙手就足夠
直到被現實狠推一把
跌到渾身是傷疤
才懂生活不是童話
–
你很失望吧
大人的世界不快樂吧
那個愛笑的自己去哪了
拼盡全力掙扎
只為能成為普通人啊
你很累對嗎
這是你期盼的長大嗎
就任時光風乾夢想了嗎
堆積了一身傷疤
也只是笑笑不說話
還會幸福吧
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走不出的小縣城
還遺留了古城墻上的響鐘
一聲傳滿了整片天空
充斥成年少的憂愁
和囚籠
那是不是你渴望的自由
以為理想靠雙手就足夠
直到被現實狠推一把
跌到渾身是傷疤
才懂生活不是童話
–
你很失望吧
大人的世界不快樂吧
那個愛笑的自己去哪了
拼盡全力掙扎
只為能成為普通人啊
你很累對嗎
這是你期盼的長大嗎
就任時光風乾夢想了嗎
堆積了一身傷疤
也只是笑笑不說話
還會幸福吧
你很失望吧
大人的世界不快樂吧
那個愛笑的自己去哪了
拼盡全力掙扎
只為能成為普通人啊
你很累對嗎
這是你期盼的長大嗎
就任時光風乾夢想了嗎
堆積了一身傷疤
也只是笑笑不說話
還會幸福吧