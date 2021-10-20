蘇民峰2022年虎年生肖運程 | 公開分享12生肖運勢 （有片！虎年犯太歲必讀）

2022虎年生肖運勢有乜要注意？！2022生肖運程預測即將由蘇民峰師傅公開分享！明年年初一係2022年2月1日（星期二），立春則是2月4日年初四，踏入壬寅(虎)年，生肖運程運勢都會有轉變，蘇民峰師傅一如往常，正在準備虎年12生肖 —— 鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬的2022壬寅虎年運程，當中虎、猴、蛇、豬為犯太歲年，新書即將付印，大家密切留意出版日期，同時可以看看下文重溫牛年運程！

文：蘇民峰師傅 資料來源：蘇民峰命理風水網站