蘇民峰2022年虎年運程 | 師傅公開分享生肖運程 （有片！犯太歲必讀）
文：蘇民峰師傅 資料來源：蘇民峰命理風水網站
虎年運程運勢：2022年生肖運程即將公布：
蘇民峰師傅在8月初分享了2022虎年運程的手稿，他表示「最後三個生肖終於寫完了，咁多年來第一次八月先完工，今年冇得去旅行，做嘢仲慢咗⋯⋯」
師傅在留言回應網民時，簡單分享了12生肖明年的動向：
2002 犯太歲年：肖虎、肖猴、肖蛇、肖豬
2002 桃花年：肖羊、肖兔
壬寅虎年年初：2022年2月1日（星期二）
壬寅虎年立春：2022年2月4日（年初四）
至於最新版本的《虎年運程 | 2022年生肖運程》何時推出，蘇民峰師傅表示最快今年9月尾就出版，大家密切留意！
牛年運程重溫：蘇民峰師傅的2021年12生肖運程文字版及影片版：
「寒命人生於立秋後驚蟄前。平熱命人生於驚蟄後立秋前」
肖牛2021整體生肖運程：今年犯太歲 易見悲觀負面情緒
肖牛犯太歲，易見悲觀負面情，如有結婚懷孕等喜事，可以舒緩負面情緒。又當中以36及48歲這兩個年齡要特別注意，時刻要提醒自己保持樂觀思想，24歲犯太歲容易感情變化，來一段感情走一段感情，對未有穩定感情者反而有幫助，有機會因犯太歲而為你帶來一段新感情。60歲者要小心身體健康，如發現嘴歪牙疏或者門牙早已脫落或嘴唇暗黑，最好及早作身體檢查。
又犯太歲年易有意外損傷，農曆6月12月可以捐血洗牙已應損傷。農曆12月宜外遊散心以舒緩情緒最差的月份，寒命人宜去東、南方。平熱命人宜去西北方，去錯方向容易有反效果的。
財運方面雖然犯太歲，但排第四不是太差，只要好好管理負面情緒，事業運與財運仍然是可以的，當然這以春夏天出世的平命熱命人而言，秋冬天出世的寒命人今年運程不佳再加上犯太歲，事事要步步為營以不變應萬變為佳。
肖虎2021整體生肖運程：紅鸞桃花年 切忌借錢或擔保
桃花運排第一，財運排第五。算是中上游的生肖，有穩定感情者，今年有婚嫁機會，單身者亦容易因桃花之助而開展到一段能發展下去的感情。吉星有太陽-易得男貴人之助。紅鸞-除男女感情外亦能增加人緣。凶星有孤辰-心情常覺孤獨不開朗。劫殺-因朋友而破財，切忌借錢或擔保，天空-計劃易成空，宜順其自然見步行步。晦氣-心情不佳談好的生意容易俾人接觸先登。
財運事業方面，平熱命人故然佳。寒命人亦能因桃花之助以睇高一線。
肖兔2021整體生肖運程：桃花排第8
肖兔-今年桃花排第8，有感情的繼續，單身的能夠脫離單身的機會恐怕不大。事業方面則排第12，其實也不算太差，只是其他生肖比自己好而已，加上本年吉星全無，樣樣事情都要靠自己親力親為，外來助力不多，凶星有囚獄-並非牢獄之災，只是本年是非較多而已。運程方面，平熱命人去年因桃花之助，進展應該比別的生肖為佳，今年亦可借助去年的餘氣而仍然在進步中。而寒命人來到今年，就不要寄予厚望，一切改變也待2022年入夏以後才進行好了。
去片：蘇民峰2021年生肖運程｜牛、虎、兔年運程篇｜屬虎桃花運第1、屬兔有凶星！
肖龍2021整體生肖運程：財運排第一 凶星有羊刄
肖龍-今年財運排第一，各個生肖中以你財運最佳，春夏天出生的平命熱命人要加倍努力，望能在順運最後一年爬升知更佳位置。秋冬天出生的寒命人，運程雖然在逆境之中亦望能可以逆流而上，爭取比去年更佳成績。桃花方面，今年排第九，無刑無冲無桃花，亦非相合年，感情運一般而已，單身者能在本年開展到一段新感情的機會不大。吉星有太陰-易得女性貴人扶助，如上司、工作夥伴、下屬是女性的話，都能起到正面作用。凶星有羊刄-心情不佳而發脾氣，與人爭吵。總的來說今年財運容易有不錯的進展。又今年非犯太歲生肖。一般人以為與牛年相隔三年六年九年都是犯太歲，唯這是錯誤的。
肖蛇2021整體生肖運程：事業財運排第10
肖蛇-今年事業財運雖然排第10，但其實不是太差的，由其是春夏天出生的平、熱命人，運程仍然在進步中。今年為太歲遙合年。易得遠方貴人扶助，如工作上常要接觸外地人或去外地公幹，今年助力必然增加。桃花方面排第六，但今年並非桃花年，有穩定感情者，今年發展不錯。單身者可能會出現暗戀對象而已，能成事的機會不大。吉星金輿，三台-有利地位提升。凶星方面肖蛇的你為十二生肖最多的。飛符，官符，年符-突如其來官非是非人事不和，但這些官非是非可能只是抄牌忘記交罰款，亂過馬路，亂拋垃圾因而被罰款而已，不一定是犯官非的意思。五鬼-小人星，我常說小人之物，一般是能力不及你，成就不及你，常常在你背後搞些小動作，這些人可以不理。天哭-心情不佳，容易因小事而大哭一場。指背-背後是非多，既然是背後，又不知道是誰，唯有自己公正而行好了。
肖馬2021整體生肖運程：今年太歲相穿 也算是犯太歲 唯影響力輕微
肖馬-今年為太歲相穿生肖，也算是犯太歲的一種，唯影響力輕微，小是小非可無需理會。財運方面排第七，算是中游，事業運程算是不差，又因今年為咸池桃花生肖，得桃花人緣之助，間接對事業財運起到正面作用。桃花方面今年排第三，除了虎，猴之外就到你了，唯今年是霧水桃花年，易聚易散，但在人緣方面就起到有力的正面作用，所以連帶事業也加了分，平熱命人固然佳，寒命人也能因桃花人緣之助而可減慢下降速度。吉星月德-逢凶化吉，能減弱凶星的影響力。凶星死符-小疾病。小耗-小破財，想買很久又不捨得花費去買的，借今年小耗去買回來好了。
去片：蘇民峰2021年生肖運程｜龍、蛇、馬年運程篇｜2021年是屬龍的財運年？
肖羊2021整體生肖運程：冲太歲，變化較大
肖羊冲太歲，變化較大的一年。感情變化，容易來一段感情走一段感情，為一起擋三災，無喜爭吵防的年，單身者則有機會為你沖來一段新感情。住屋變化，找一間配合到自己方位的房屋便可以，切記勿找大門向正東北及西南的，這兩個是不旺財不旺丁的方位。事業變化，則出現兩極化，春夏天出生的平熱命人可以把握機會，因變好的機會較大，秋冬天出身的寒命人，萬事以不變為佳。肖羊的你今年財運排第二，但這只對平熱命人而言。桃花排第11，但這只代表容易出現變化而已。吉星地解-能減輕凶星帶來的壞影響。凶星大耗-大破財，這是每年沖太歲生肖都伴隨的星，故沖太歲年特別容易因搬遷而花費。歲破-沖太歲的意思，其影響以前述。
肖猴2021整體生肖運程：天喜桃花年 有婚嫁機會
肖猴-今年為天喜桃花年，已有穩定感情者，今年有婚嫁機會，單身者，容易遇到一段可以發展的感情，已婚者，亦可將桃花化為人緣，讓今年事業順利一點。吉星龍德，紫微，貴人-三棵有力之貴人星，易得貴人扶助。凶星紅艷-感情易生煩惱，故今年在感情方面要小心處理，方面墮入感情陷阱。亡神-失物，容易遺忘身邊的小東西。天官符-普通是非星。今年財運排第六，雖然屬於中游生肖，其實財運是不差的，平熱命人固然佳，秋冬天出生的寒命人亦得貴人與桃花星之助而有所提升。桃花方面今年排第二，除了肖虎之外便到你了。
肖雞2021整體生肖運程：太歲相合 感情人緣運不錯
肖雞-今年太歲相合，感情人緣運是不錯的，故桃花排第五，但今年並非桃花年，單身者如果想開展一段新感情，便要加倍努力了。財運雖然排第九，這只是其他生肖較佳而已，自身的財運是不差的，尤其是春夏天出生者，承接去年桃花之助，今年仍然可以慢步前進，但秋冬天出生的寒命人仍然只能退守，待至2022年夏才才適宜進攻。吉星八座，將星-有利權力地位提升。天解，解神-逢凶化吉，能減輕凶星的壞影響。金匱-有利儲積財富。凶星浮沉-浮浮沉沉，減慢了晉升步伐。血刄-易見意外損傷，但今年並非相沖年，可能是一些些皮肉小損傷而已。
去片：蘇民峰2021年生肖運程｜羊、猴、雞年運程篇｜屬猴多假桃花、屬雞多吉星！
肖狗2021整體生肖運程：太歲相刑 是非較別的生肖為多
今年太歲相刑，是非較別的生肖為多，身體方面胃腸亦容易出現不適，故在飲食上要多加注意，盡量吃些清淡的食物，尤其是農曆三六九十二這四個月。今年桃花排第十，感情人緣運一般而已，唯有在今年正南桃花位放一杯水，西南爭鬥位放粉紅色物件，去旺人緣，化是非。今年財運排第三，工作運今年應該在是非中仍然是有進展的，唯這只對春夏天出生的平熱命人而言。在逆運中的寒命人，遇上今年太歲相刑，在工作運上要步步為營，要盡量減輕給自己的壓力，以免腸胃問題惡化。吉星-天德-逢凶化吉。福星-普通貴人星。扳鞍-有利升遷。凶星卷舌-容易與人口面相爭，加強了太歲相刑的壞影響。
肖豬2021整體生肖運程：太歲遙合，易得遠方貴人扶助
太歲遙合，易得遠方貴人扶助，對從事常接觸外地或要去外地公幹者助力較大。且今年桃花排第七，故人緣運是不錯的，這亦有助外地工幹時容易在陌生地方與陌生人打好關係，這對工作運間接起到正面作用，因為今年財運排第11，如不加倍努力，恐怕容易落後於人。吉星天馬-即驛馬，容易有遷移外出之動象。運程方面，春夏天出生的平熱命人仍然可以努力。但秋冬天出生的你今年就盡力而為好了。
肖鼠2021整體生肖運程：太歲相合年 感情人緣運佳
感情人緣運佳，間接對事業亦有幫助，與去年犯太歲相比，在情緒上必然正面得多，去年感情排第12，今年則排第四，可說是大大提升了，雖然今年不是桃花年，但感情運是穩定的，如因去年犯太歲而結婚了，今年感情運會穩定下來，如去年因犯太歲而分了手，就要快些收拾心情了。財運方面，今年排第八，雖然不是很高，但必然比去年犯太歲為佳。春夏天出生的平熱命人，今年要好好努力，盡量在順運最後一年，爬升至更高位置。秋冬天的寒命人，雖然仍在逆運中，但事業運也必然較去年犯太歳穩定得多。吉星陌越-有助升遷。歳合，玉堂-貴人星，易得貴人扶助，加上今年是太歲相合年，人緣運真的與去年不可同日而語。凶星孤虛-容易有孤獨感，如覺得孤獨時相約些朋友外出便是了。病符-小疾病，無需過分顧慮。
去片：蘇民峰2021年生肖運程｜狗、豬、鼠年運程篇｜2021年屬狗健康出問題？
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