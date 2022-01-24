ViuTV女團COLLAR成立不到一個月，廣告已經接到手軟，有傳來自《全民造星4》的一班優勝者有機會簽約代言「寶礦力水特」作為登陸香港40周年的代表人物，其實這個日本健康飲品早就搵過香港青春女神做代言人，不過印象最深都係日本代表，盤點歷年港日韓三地寶礦力女郎，你最愛又是哪位呢？