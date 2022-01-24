寶礦力代言人

寶礦力代言人｜重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

最強精選
撰文：東方新地

ViuTV女團COLLAR成立不到一個月，廣告已經接到手軟，有傳來自《全民造星4》的一班優勝者有機會簽約代言「寶礦力水特」作為登陸香港40周年的代表人物，其實這個日本健康飲品早就搵過香港青春女神做代言人，不過印象最深都係日本代表，盤點歷年港日韓三地寶礦力女郎，你最愛又是哪位呢？

文：東方新地丨圖：大塚製藥、Youtube影片截圖

港日韓大比拼！歷代寶礦力女神你識幾多個？

「寶礦力水特（Pocari Sweat）」是日本大塚藥業推出的能量飲品，有著一個非常神奇的「都市傳說」，就是──

「只要被這家公司看上成為代言人，就會變得星途無限！」

其實因由也是可以理解的，因為寶礦力水特找的廣告代言人向來都以清新、可愛為主，對初出茅爐的年青新人非常吃香。加上每次寶礦力廣告所帶的意念創新性，都令觀眾眼前為之一亮，人氣隨為大爆發。以下就為大家重溫一下，到底港日韓歷代「寶礦力女神」有哪幾位！

香港代表：譚旻萱 Mandy Tam（2020）

在2020年因參演「Sweat Is Fun」主題廣告的代言人是譚旻萱 Mandy Tam，年僅20歲的譚旻萱入行僅一年多，憑住一副激似香香（岑麗香）及韓星朴敏英的靚樣，除了極速成為廣告界寵兒外，仲拍過Edan〈E先生連環不幸事件〉MV而為人熟悉：

寶礦力代言人
譚旻萱Mandy是2020年的寶礦力代言人。（圖片來源：PocariSweatHongKong
寶礦力代言人譚旻萱Mandy
因為〈E先生連環不幸事件〉MV擔，譚旻萱Mandy 與Edan、Locker成好友 。（圖片來源：[email protected]_xd）

香港代表：王思敏 Sadie（2017）

在2017年因《點五步》而人氣急升的王思敏，成功接棒成為香港的「寶礦力女郎」。在廣告中同樣大SHOW濕身水著Look，難道是香港版的導演喜好？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

香港代表：蘇麗珊（2016）

香港初代的「寶礦力女郎」，因電影《哪一天我們會飛》而廣為大眾認識。當年24歲充滿少女味的她，在廣告更以濕身學生Look示人，令人引象深刻。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

香港代表：Audrey Lim（2015）

香港首個寶礦力廣告代言人在2015年登場，原來唔係拍過電影的蘇麗珊，第一代水特女是Primo模特兒出身的單車女神Audrey Lim，當年就讀半山國際學校，還有參演其他廣告作品，近年已淡出廣告界：

2015年香港首個寶礦力少女Audrey Lim。 （圖片來源：PocariSweatHongKong）
2015年香港首個寶礦力少女Audrey Lim。 （圖片來源：PocariSweatHongKong
2015年的代言人Audrey Lim ，曾被稱為「第一代水特女」。 （圖片來源：PocariSweatHongKong）
2015年的代言人Audrey Lim ，曾被稱為「第一代水特女」。 （圖片來源：PocariSweatHongKong

日本代表：宮澤理惠（1988年–1990年）

替寶礦力水特拍第一支廣告時，宮澤理惠才15歲。她亦因此廣告而成為許多男學生心目中的女神。而且由88年一直拍到90年，大家在廣告中看著宮澤理惠由清純稚氣漸漸長大成健康性感。

寶礦力
88年到90年的宮澤理惠。
寶礦力
大Sell健康性感。

一色紗英

雖然年青一代未必聽過她的名字，不過一色紗英絕對是90年代日本玉女偶像代表之一。濃眉大眼、長長頭髮、帶點西方味的輪廓，這種長相可謂當時最讓人受落的日本少女，就連木村拓哉也在27年前曾向當時16歲未成年的一色紗英求過婚。

寶礦力

寶礦力

深田恭子

不少70、80後的女神深田恭子，不只拍劇、唱歌樣樣精，在2013年接拍的寶礦力廣告的美人魚Look造型更是讓人眼前一亮。性 感迷人的人魚跟魚兒戲水，連潛水員也對她一見鍾情，單看海報也Feel到那份清涼感！

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

後藤理沙

FLaMme事務所出道的清純美少女，當時事務所有意將她捧為「廣末涼子接班人」，當年人氣亦紅極一時。可惜後來星途混得不太好，轉拍性感寫真及AV，清純美少女形象隨之幻滅。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

綾瀨遙（2011）

當年在日劇版《在世界中心呼喚愛》開播後，26歲的綾瀨遙即時就獲採用成為寶礦力廣告代言人。凹凸有致完美身材的她，無論穿上學生裝或白色比基尼，都極具清涼暢快感，深受一眾男士喜愛，更有人表示「看到瀨遙就口渴了」。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

川口春奈（2012）

模特兒出身的川口春奈，拍寶礦力廣告時候才14歲，超嫩超可愛。蔚藍天空與白淨沙灘，將川口的青春活力襯托得更加耀眼！這支廣告後開始被更多人認識，因此有更多日劇演出機會，如在《金田一少年之事件簿》飾演七瀨美雪。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

中條彩未

在2015年接拍寶礦力廣告，當時18歲的她擁有九頭身身材，是位混血模特兒，更獲日本網民稱為「宇宙第一可愛」。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

八木莉可子

以15歲之齡成為「寶礦力女郎」，年紀輕輕便仙氣十足。於模特兒選拔優勝而入行，更被譽為水原希子接班人。2016年的廣告以一身學生妹造型登場，青春無敵！

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

韓國代表

金所炫

童星出身，曾參演人氣劇集《鬼怪》，形象清純中帶點可愛，成為寶礦力廣告代言人後人氣直線上升。
寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

TWICE

韓國女團TWICE雖然出道只有幾年，不過在全球各地都累積不少人氣。她們亦打破寶礦力30年來不用女團代言的紀錄，由2017年至連續3年成為寶礦力廣告代言人的代言人。沒有水著look，但9位青春活潑成員在海邊嬉戲經已滿滿的夏日清涼感覺。

寶礦力代言人重溫歷代寶礦力女神 你最Like又係邊個？

寶礦力代言人FAQ

Q:香港首個寶礦力廣告代言人在哪一年登場？
A:香港首個寶礦力廣告代言人在2015年登場，原來唔係拍過電影的蘇麗珊，第一代水特女是模特兒公司找來的單車女神Audrey Lim

Q:ViuTV女團COLLAR的成員有哪幾位?
A:ViuTV女團COLLAR的8位成員有全民造星4冠、亞、季軍Marf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）及Day（許軼）及…詳情請看

讀者留言

熱門文章

 