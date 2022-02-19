心花放｜深夜重播 陶大宇「掩面」劇情笑柄變經典、曾於ViuTV解說掩面原因！

《心花放》重播｜無綫將於冬奧閉幕後回復深宵重播劇的安排，陶大宇主演的的30集劇《心花放》將由2月21日至3月22日在凌晨時段播出，劇中陶大宇的掩面動作由笑柄變成經典，一如《倒轉地球》水撥舞，大宇哥四両撥千斤，將「掩面」變成自己的meme標誌，甚至在前年於ViuTV主持節目時再度演繹一次！