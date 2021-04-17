重溫：曾志偉潛入巨星飯局發酒癲：「TVB係弱台！」直擊獎門人酒後生擒周秀娜⋯⋯
經效力無綫嘅「才子」王貽興近日轉載一篇本刊於14年的報導，用標題判斷今日的無綫高層曾志偉曾經酒後直指TVB係弱台，更諷刺，獎門人有「預言能力」，到底當時曾志偉出席咩活動玩到咁亢奮？狂言背後有咩內情？立即重溫以下報導：
圖文：881期東方新地（2014-11-14）
2014年，荷李活紅星Morgan Freeman（摩根費曼）、Nicole Kidman（妮歌潔曼）、美國隊長Chris Evans（基斯伊雲斯）以及Jessica Alba（謝茜嘉艾芭）、韓國組合少女時代前成員Jessica、甄子丹、楊千嬅、曾志偉等人，到海南島出席觀瀾湖世界明星邀請賽。大會晚上設宴招待一眾貴賓，甄子丹夫婦、曾志偉被安排與摩根費曼同枱。曾志偉開席不久密密飲，幾杯到肚的他，試圖單挑「宇宙最強」隊酒，仲即場捉住娜姐周秀娜⋯⋯
當年曾志偉勁唔妥余詠珊
之後曾志偉到場外做訪問，此時Now TV主播上前邀請醉醉地的曾志偉做訪問，他竟突然發酒癲：
「你邊間？我唔做TVB，TVB呢啲係弱台！」
翻查紀錄，當年呢句說話，發生於余詠珊入主無綫之後，曾志偉非常不滿對方排異己、只捧自己友，更自稱「炒人有理」。當年曾志偉曾經出席活動，以一身黑衣隔空聲援TVB職員協會發起之黑衣行動，指摘高層連有病及即將退休的職員都炒，處理手法相當有問題，曾志偉借醉鬧無綫弱台，唔妥到出口！