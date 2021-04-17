重溫：曾志偉潛入巨星飯局發酒癲：「TVB係弱台！」直擊獎門人酒後生擒周秀娜⋯⋯

經效力無綫嘅「才子」王貽興近日轉載一篇本刊於14年的報導，用標題判斷今日的無綫高層曾志偉曾經酒後直指TVB係弱台，更諷刺，獎門人有「預言能力」，到底當時曾志偉出席咩活動玩到咁亢奮？狂言背後有咩內情？立即重溫以下報導：

圖文：881期東方新地（2014-11-14）