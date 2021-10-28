梅艷芳傳奇（2）｜百變形象引領潮流 盤點7大經典造型

有「百變天后」之稱的梅艷芳，在舞台上永遠都以不同造型示人，每次皆能帶給歌迷驚喜，形象之多變絕對無人能及。她的放膽創新亦不停為香港樂壇注入新元素，並帶領潮流，就讓我們一一細看當年的經典造型。

文：東方新地｜編輯及整理：Annie｜圖片來源：東方新地