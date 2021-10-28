梅艷芳傳奇（2）｜百變形象引領潮流 盤點7大經典造型
文：東方新地｜編輯及整理：Annie｜圖片來源：東方新地
1. 俠女look
講到梅艷芳百變的形象，身為時裝設計師的劉培基自然功不可沒。在1983年剛奪新秀冠軍的梅艷芳為了拍攝宣傳照片，劉培基為她設計了瀟灑美艷的俠女形象，完全配合她本身的俠女個性，顯得特別神采飛揚。
2. 關刀眉look
1983年，〈赤的疑惑〉一曲令梅艷芳首奪頒獎禮大獎（第六屆十大中文金曲），而她亦為了配合歌詞顯得瀟灑，以戴上包袱帽、掃上關刀眉的形象演繹曲中情意，別有另一番風味。
3. 黑超look
《似水流年》專輯發行於1985年，當年日本颳起戴黑超熱潮，而這張專輯在當時讓人驚艷的，就是封面上梅艷芳女扮男裝的造型，以現在的審美來講，這種風格既是中性，也很型格！
4. 中東look
雖然當年梅艷芳以慢歌打響名堂，但她亦不甘於只唱慢歌，一向求變的她在1986年演繹中板歌〈蔓珠莎華〉，當中加入中東元素，以表現蔓珠莎華，又稱彼岸花的冷艷、媚惑。
5. 妖女look
1986年，梅艷芳推出第六張大碟《妖女》，延續上一張大碟《壞女孩》反叛形象，這次的妖女形象畫了粗黑的眉毛與金色的嘴脣，披上頭紗，坐在老虎皮毯上，令人耳目一新，大受歡迎。次年推出的新碟《似火探戈》再下一城，沿用妖女形象，但在妝容上更為精緻，在面及鼻上貼上閃珠，更顯妖冶。
6. 豪麗look
2003年9月，梅艷芳向外宣佈證實患上子宫頸癌，同年亦舉辦了人生最後一場的《梅艷芳經典金曲演唱會》。劉培基為她設計了一套中西合璧的開場禮服，主調為紅色和金色，配上佈滿刺繡和水鑽的裙褂、鳳冠霞披與束腹衣，金光閃閃、耀目豪華。
7. 復古look
在華麗的造型過後，梅艷芳換上一身復古裝束，改戴上三、四十年代復古時鬈假髮，再配上棗紅色入膊旗袍，充滿古典美人味。
今年，籌備了7年的梅艷芳傳記電影《梅艷芳》終於落實將於 11 月 12 日正式上映，由新人王丹妮出演主角梅艷芳，據知，劇組花費了 3 年時間才找到模特兒王丹妮出演梅艷芳一角。雖然她毫無演技經驗，但拍攝期間也接受了大量的訓練，包括歌唱方面的訓練，值得期待她的表現。
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