梅艷芳傳奇（5）｜回顧梅艷芳抗癌的日子 仍奉獻身心 全情投入工作

有「樂壇大姐大」之稱的梅艷芳，在2003年9月公布患上子宮頸癌後，四個月來病情反覆，最後於12月30日終告不治。回顧她抗癌的日子，雖然身體虛弱，但仍表示會堅強抵對抗癌魔，堅持繼續工作，敬業的精神令人十分佩服！

文：東方新地｜編輯及整理：Annie｜圖片來源：東方新地