梅艷芳傳奇（5）｜回顧梅艷芳抗癌的日子 仍奉獻身心 全情投入工作
文：東方新地｜編輯及整理：Annie｜圖片來源：東方新地
即使患上癌症仍舉辦演唱會 甚至帶病出演
早在2003年8月，已經有傳梅艷芳患絕症的消息。到了9月5日，梅艷芳正式召開記者會，公開交代自己病況。當時，她堅強地說：「係，我有癌症，我有子宮頸癌，呢個病我係可以打得低。」呼籲各界不用擔心，並決定繼續工作。
【9月20日】梅艷芳在公開承認患癌後首次復工，以代言人身份出席「現代美容」記者會，有傳她因為接受化療而有脫髮的情況，故需要戴上假髮。
【10月5日】400 名來自香港、台灣、新加坡及日本的歌迷為梅艷芳舉行生日會，預祝她40歲的生日，不少圈中好友也到場慶賀，劉德華更兩度吻賀梅艷芳，當時她笑說：「醫生話我好有毅力，進展得好好，好似超人咁！」
【10月24日】梅艷芳突然取消出席香港影視演藝界訪團於25日在瀋陽舉行的「聯合國殘疾人十年慈善晚會」，以及12月的美加巡迴演唱會，有傳因為她的癌細胞擴散至肝臟。
【10月26日】梅艷芳在第二次接受化療後，出席《梅艷芳真心相聚》錄影時，不單需人攙扶，看上去十分憔悴，說話時更口齒不清，被指病況轉壞。
【11月6日】梅艷芳一連8場的「梅豔芳經典金曲演唱會」揭開序幕，不少朋友曾力勸她多休息，取消演唱會，但她說：「不能不做，不做的話，沒有機會再做了。」到了11月9日，她更發燒帶病演出，情況令人擔心。
病情似乎一度好轉 好友紛紛道賀
梅艷芳在演唱會舉行前已完成整個化療療程，並已停止服食藥物，只服用一些營養藥物，得知體內腫瘤消失後，不少人均致電恭賀她。她亦按照原定計劃，啟程到日本京都拍廣告，之後到北京及四川拍戲等。
【11月16日】在完成8 場演唱會後，梅艷芳即到醫院進行身體檢查，照Ｘ光觀察腫瘤，而Ｘ光報告發現其腫瘤已消失。得知消息後，她的心情極佳，表示有意於下年1月11日起加開4場演唱會。
【11月24日】梅艷芳啟程到日本拍美容公司廣告，在攝氏八度低溫下，梅艷芳雖用替身代拍部分鏡頭，但仍然以低胸大露背晚裝示人。去至28日，她返回香港時疲態畢露。
病情急轉直下 被迫推辭所有工作
到了12月，傳出梅艷芳病情轉的消息，原本出席新加坡一個為兒童癌病基金會籌款的活 ，最後亦臨時席，由蘇永康及張衛健頂替，其後梅艷芳亦正式推辭張藝謀的新片《十面埋伏》。
【12月22日】傳出梅艷芳突然入院，冬至亦未見她與梅媽共聚天倫，更有人目睹有人送果籃到養和醫院給梅艷芳，令人對梅艷芳的病情加倍擔憂。而演藝人協會當日舉行大會，會長梅艷芳因病缺席，會員林建明透露梅艷芳已表明不會再擔任演協下任會長。
【12月24日】平安夜當晚，梅艷芳相約一班徒弟、好友如何韻詩、徐濠縈、蘇永康等，在家中打邊爐慶祝。
【12月29日】傳出梅艷芳病情惡化，梅艷芳的各方好友到醫院探望梅艷芳，直到30日凌晨二時五十分，由治喪委員會代表劉培基公布梅艷芳因癌症引致肺功失調逝世，終年40 歲。