梅艷芳傳奇（6）｜梅艷芳最後一場演唱會 以婚紗裝束「嫁」給舞台
2003年，梅艷芳患上了子宫頸癌，己經預知自己時日無多的梅艷芳，宣布要在紅館開八場「梅艷芳經典金曲演唱會」，向歌迷們告別。現在，就讓我們重溫梅姐最後一次演唱會的時刻，謹以此文，緬懷永遠的百變女王。
文：東方新地｜編輯及整理：Annie｜圖片來源：東方新地
眾多圈中名人到紅館撐場 場場氣氛高漲
一連八場的演唱會在2003年11月6日至11月15日舉行，雖然梅艷芳患病在身、不能勁歌熱舞，但站在舞台上的她即使只有輕輕搖擺身體，亦令一眾歌迷歡呼，氣氛熱烈。
每場演唱會中，台上台下盡是圈中名人，星光熠熠，當中一個最支持梅艷芳就是劉德華，當時的劉德華染了一頭金髮，被笑指扮碧咸，不過梅艷芳表示：「你無論咩樣都咁靚仔！」
另一個重點嘉賓便是張學友，他在告別演唱會上與梅艷芳合唱《祝福》一曲。對梅艷芳而言，他的身份既是妹夫（因張學友的太太羅美薇是梅艷芳的契細妹）、又是老師、亦是她的好友，故此，張學友笑言自己絕對是嘉賓名單中的必然人選。
抱病在身仍照上台演唱 消瘦的身軀一度出現驚險場面
梁詠琪在擔任第三場的嘉賓時，無意之間透露了梅艷芳正在發燒，卻依然繼續演唱會，大讚梅姐非常堅強及有毅力，但也令一眾歌迷心痛並擔憂，怕完成八場演唱會太辛苦。
的確，梅艷芳挺著病痛，一直硬撐著到最後，她的身體十分虛弱，在接受過化療過後變得消瘦，但因為只她實在太瘦了，在台上一度出現表演的外衣「攝」入 bra-top 內的驚險場面，差點走光。
已經沒有機會結婚 決定把自己「嫁」給舞台
癌症晚期的梅艷芳在告別演唱會上，梅艷芳有感在愛情路上總是未能開花結果，說得感觸之時，突然有歌迷送上一對龍鳳手鐲給她，令她非常感到意外、場內亦跟著起哄。
當日身穿簡單而隆重的純白婚紗演唱《夕陽之歌》的梅艷芳說：「我是一個歌手、演員，婚紗我穿過很多次，但每次都不是屬於我的，相信在真實生活中我沒有機會穿了……這也許是我一生中最大的遺憾。但我有你們的愛，已將這遺憾填補，我把自己嫁給了音樂，嫁給了你們。」隨後現場即有歌迷大叫「嫁給我」，場面感人熱淚。最後，梅艷芳穿著婚紗，緩緩地走向後台，讓人看得心碎。