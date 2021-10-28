梅艷芳傳奇（6）｜梅艷芳最後一場演唱會 以婚紗裝束「嫁」給舞台

2003年，梅艷芳患上了子宫頸癌，己經預知自己時日無多的梅艷芳，宣布要在紅館開八場「梅艷芳經典金曲演唱會」，向歌迷們告別。現在，就讓我們重溫梅姐最後一次演唱會的時刻，謹以此文，緬懷永遠的百變女王。

文：東方新地｜編輯及整理：Annie｜圖片來源：東方新地