梅艷芳傳奇（1）｜回顧「香港女兒」梅艷芳傳奇童年 自小練成堅強倔強

作為香港樂壇的一代巨星，梅艷芳4歲就登台表演，在舞台上璀璨耀目，獲獎無數，即使到後來患癌的時期亦沒有放棄歌唱事業。雖然她的一生短暫，但在這短短的時間已經留下不少令人永世難忘的作品，現在就讓我們一起回顧她的傳奇一生。

文：東方新地｜編輯及整理：Annie｜圖片來源：東方新地