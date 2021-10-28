梅艷芳傳奇（1）｜回顧「香港女兒」梅艷芳傳奇童年 自小練成堅強倔強
文：東方新地｜編輯及整理：Annie｜圖片來源：東方新地
「香港女兒」一出道即火速竄紅 4歲半登台板
【1963年】10月10日，梅艷芳於香港出生，年幼的她早已展現出唱歌方面的天賦，4歲半時就開始長駐荔園表演。
梅艷芳是家中的么女，有兩個哥哥和一個姊姊，由於其父親早逝，母親要獨力撫養四名子女，家境頗為困難。她不單沒有么女那種種被疼的優待，相反梅媽媽對她更加嚴厲：
「其實嗰時我媽咪嘅管教方式令我透唔過氣。從小限制我唔能夠交朋友，連女性朋友都不可以亂識，直到十幾歲都唔能夠單獨出門，一定要哥哥或媽咪陪住，嗰時我都係少女啦，點受得起呢啲高壓管教。」
阿梅為了爭取自由，就和梅媽媽吵了好幾次，有一次更大發雷霆，半夜時分穿睡衣離家出走，「開頭只想嚇吓佢，印象最深係十六歲同媽咪大吵一場，當時身上只係著睡衣，乜都無帶，就咁衝咗出門，一個人喺公園逛咗好耐。又攰又餓，心諗：『返屋企啦……唔得！忍唔到呢口氣，就以後都無自由，要堅持到底。』」最後梅媽媽由朋友通知把阿梅找到，經過那次，阿梅才開始獲得一點自由。
不愉快的童年 比同齡更早熟
雖然梅姐童年見識比同年的小朋友多，但她卻坦言小時候過得並不快樂：
「我不覺得我有過童年，四歲半開始登台表演，這種同同學相差十萬八千里簕經歷，令我比同年齡細路更早熟。」當時社會風氣普遍瞧不起唱歌的人，認為是拋頭露面的工作，所以小小年紀的她就必須忍受同學輕視的眼光。
梅姐除了犧牲了同輩間的友誼，甚至連休息玩樂的時間也絕無僅有：
「十一歲時，媽咪開咗間歌廳，我除咗上台唱歌，當主持人，有時仲要客串樂隊隊員，下台依然無得休息，兼做女侍應，捧餐、打掃、抹地。每日返學時嘅休息時間，同學全部去咗玩，我就唔玩得，只能夠係咁做功課，從來都無同同學玩過。」
梅姐後來很珍惜朋友，可能為彌補失去的童年。
姐姐影響甚深
談及阿梅的童年，不得不提她的姊姊梅愛芳，「我十四歲嗰時仲未發育，家姐已經十八歲亭亭玉立，大把人追，我就經常偷家姐刋化妝品同靚衫，激到佢紮紮跳。」阿梅和她姊姊的感情十分好，經常和家姐、表姐去逛街，有一次仲被飛仔撩，「有班飛仔揸車經過撩我哋，話要約我哋去街，我哋睇吓唔對路，即刻跳上小巴走。但佢哋竟然追住小巴唔放，最後仲要小巴司機車我哋去差館先無事。」
新秀出道 業界刮目相看
【1982年】梅艷芳憑一曲〈風的季節〉，18歲成為「第一屆新秀歌唱大賽」冠軍，開始了踏上舞台的人生。同年，更聯同小虎隊合作推出大碟，當中〈心債〉一曲令人對她刮目相看，並於次年推出她的首張個人大碟《赤色梅艷芳》。
梅姐說過，她能成為樂壇大姐大，有一半功勞歸於梅愛芳。「當年我好怕瘀，身邊不少人叫我參加新秀，我都婉拒咗，不過阿Ann(梅愛芳)幫我交埋報名表格。總決賽當晚，知道我得到冠軍，阿Ann同媽咪仲攬埋一齊喊！」
【1985年】梅艷芳出道後只用了3年的時間，已多次在頒獎禮上獲獎，更首度在紅館舉行15場《梅艷芳飛躍舞台》演唱，風聲一時無兩。隨後，更連續5年奪得「最受歡迎女歌手」獎。
歌唱事業最高峰時選擇退出 其後轉戰影壇及商界
正所謂「人紅是非多」，梅艷芳在走紅後的一舉一動都成為全城的焦點：
【1987年】梅艷芳將四萬元積蓄給予大哥梅啟明用作投資狗場，但其後因經營不善而倒閉，梅啟明一走了之，要梅艷芳代為清還共二多萬債項。同年，一度誤傳梅艷芳為成龍仰藥自殺入院的消息，不過最後澄清只是因胃部劇痛才入院，並非為情自殺。
【1988年】梅艷芳憑著與張國榮合作主演的《胭脂扣》連奪台灣金馬獎、香港金像獎及亞太影展最佳女主角，開始了她的演藝事業，並於1991年宣布退出舞台及舉行了30場的《梅艷芳告別舞台演唱會》，正式告別樂壇，及後轉向影壇及商界發展。
三年後宣布復出 不久發現患上子宮癌
【1994年】闊別樂壇三年的梅艷芳宣布復出，隨即舉行《梅艷芳感激歌迷演唱會》，同年獲得金彩虹十大演藝紅人獎，足證她在樂壇的地位無人能代替。
【1997年】與梅艷芳感情最好的家姐梅愛芳子宮癌病發，同年梅艷芳亦被驗出患上子宮癌，幸好及時發現，接受治療後病癒。同年梅艷芳憑《半生緣》一片奪得第十七屆香港電影金像獎「最佳女配角」，次年獲頒香港電台《十大中文金曲頒獎禮》的金針獎，歌壇影壇雙得意。
【2000年】胞姊梅愛芳子宮癌再度復發，不幸於聖保祿醫院病逝。
【2003年】4月，梅姐因好友張國榮自殺一事心情低落，加上為籌備「1:99 音樂會演唱會」而壓力大增，不久後便傳出梅艷芳患子宮頸癌消息。
【2003年】9月5日，梅艷芳其後在公開的記者會承認患癌及交代病情，並同時宣布繼續舉行八場演唱會。
【2003年】11月6-11日、14、15日，最後一次踏上紅館舞台、傾力演出的《梅艷芳經典金曲演唱會》，希望能鼓舞當時正與SARS（非典）病毒鬥爭的人們，自己亦選擇在舞台上與歌迷告別，給歌迷多一分美好回憶。一眾好友如張學友、許志安、謝霆鋒等更以嘉賓身份撐場。
【2003年】11月26日，演唱會後，梅艷芳仍到日本京都，旋風式以15小時行程，拍攝以秋日紅葉作背景的美容廣告，11月27日晚回港，舟車勞頓顯得十分疲勞，及後在朋友和醫生極力勸喻下，辭演張藝謀執導的電影《十面埋伏》。
【2003年】12月初，多次傳出梅姐病情惡化入院留醫，臨時取消多個公開活動，並在12月30日凌晨2:50am於養和醫院不幸離世，終年40歲。
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