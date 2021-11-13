雷鬼拉丁｜又重播！ 網民：「雷鬼拉丁」先係無綫「最佳舞蹈節目」！
《盛・舞者》係無綫最新推出的「舞蹈真人show」，將於7月5號晚首播，「盛舞導師」找來麥秋成、狄以達、王君馨；另外還有主持錢嘉樂、陳凱詠 Jace Chan，參賽單位不過網民就認為TVB最經典的舞蹈導師另有其人⋯⋯
文：東方新地 圖：TVB.com
《盛・舞者》參加者包括《造星3》關嘉敏
《盛・舞者》共有11集，參加比賽的包括 丁可欣、Anson Au、Monkey J、Anisha、Bingo （關嘉敏、陳善渝）、葉灝基、丘梓謙、陳苑澄等等⋯⋯
網民表示：「雷鬼拉丁」先係無綫「最佳舞蹈節目」！
雖然《盛・舞者》 陣容強大，不過網民唔係好收貨，有網友表示「翡翠台最強舞蹈節目」應該係深宵時段經常翻播的「運動通識站」，節目出自2010-2018年間的《都市閒情》環節，由於經常在深宵時段翻播而變得廣為人知，其中「運動通識站」介紹「雷鬼拉丁舞（Reggaeton）」的片段，有網民表示每次睇完都覺得好好笑，當中的導師Falcon K K Mui被指舞姿騎呢，但又熱情十足，節目中初出道的林淑敏，作為主持人更要一同跳舞，網友表示「咁都忍到笑真不愧為大小姐」：
「雷鬼拉丁舞」動作熱情而輕快，配合強勁既舞蹈動作，有助消脂、強化肌肉，改善姿勢，大家睇完Falcon的示範，會唔會好想跟住跳呢？