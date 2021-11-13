盛舞者雷鬼拉丁

雷鬼拉丁｜又重播！ 網民：「雷鬼拉丁」先係無綫「最佳舞蹈節目」！

最強精選
撰文：東方新地

《盛・舞者》係無綫最新推出的「舞蹈真人show」，將於7月5號晚首播，「盛舞導師」找來麥秋成、狄以達、王君馨；另外還有主持錢嘉樂、陳凱詠 Jace Chan，參賽單位不過網民就認為TVB最經典的舞蹈導師另有其人⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB.com

《盛・舞者》參加者包括《造星3》關嘉敏

《盛・舞者》共有11集，參加比賽的包括 丁可欣、Anson Au、Monkey J、Anisha、Bingo （關嘉敏、陳善渝）、葉灝基、丘梓謙、陳苑澄等等⋯⋯

本身已經懂得跳舞的「火雞姐」丁可欣表示「係我第一次參加街舞比賽真人show！」（圖片來源：丁可欣IG）
本身已經懂得跳舞的「火雞姐」丁可欣表示「係我第一次參加街舞比賽真人show！」（圖片來源：丁可欣IG）
關嘉敏爆簽邵氏真相 被網民責倒戈感不快：抺殺咗我嘅努力
關嘉敏參約邵氏，以「一日做幾百樣嘢」來形容工作量﹗（圖片來源：關嘉敏IG）

網民表示：「雷鬼拉丁」先係無綫「最佳舞蹈節目」！

雖然《盛・舞者》 陣容強大，不過網民唔係好收貨，有網友表示「翡翠台最強舞蹈節目」應該係深宵時段經常翻播的「運動通識站」，節目出自2010-2018年間的《都市閒情》環節，由於經常在深宵時段翻播而變得廣為人知，其中「運動通識站」介紹「雷鬼拉丁舞（Reggaeton）」的片段，有網民表示每次睇完都覺得好好笑，當中的導師Falcon K K Mui被指舞姿騎呢，但又熱情十足，節目中初出道的林淑敏，作為主持人更要一同跳舞，網友表示「咁都忍到笑真不愧為大小姐」：

《運動通識站》之「雷鬼拉丁」經常在深宵重播，有網民統計過每隔十零二十日就有機會見到⋯⋯（圖來源：tvb.com）
《運動通識站》之「雷鬼拉丁」首播於2013年1月31日，由於經常於深宵重播，有網民統計過每隔十零二十日就有機會見到⋯⋯（圖來源：tvb.com）（圖片來源：）
有網友感到電視重播「唔夠喉」，自己上YouTube重溫！（圖片來源：youtube截圖）
有網友感到電視重播「唔夠喉」，自己上YouTube重溫！（圖片來源：youtube截圖）
影片被放上youtube重溫，多年來不時有網友專程重溫並留言 （圖片來源：youtube截圖）
影片被放上youtube重溫，多年來不時有網友專程重溫並留言 （圖片來源：youtube截圖）

「雷鬼拉丁舞」動作熱情而輕快，配合強勁既舞蹈動作，有助消脂、強化肌肉，改善姿勢，大家睇完Falcon的示範，會唔會好想跟住跳呢？

「運動通識站」是2011年-2018年間林淑敏主持《都市閒情》而拍攝的環節。（圖片來源：youtube低清截圖）
「運動通識站」是2011年-2018年間林淑敏主持《都市閒情》而拍攝的環節。（圖片來源：youtube低清截圖）

據了解，被訪者Falcon Mui仍然係一位舞蹈導師，近年仍有活躍於在社交媒體分享舞蹈心得！（圖片來源：TVB.com）
據了解，被訪者Falcon Mui仍然係一位舞蹈導師，近年仍有活躍於在社交媒體分享舞蹈心得！（圖片來源：TVB.com）

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