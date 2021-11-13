雷鬼拉丁｜又重播！ 網民：「雷鬼拉丁」先係無綫「最佳舞蹈節目」！

《盛・舞者》係無綫最新推出的「舞蹈真人show」，將於7月5號晚首播，「盛舞導師」找來麥秋成、狄以達、王君馨；另外還有主持錢嘉樂、陳凱詠 Jace Chan，參賽單位不過網民就認為TVB最經典的舞蹈導師另有其人⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB.com