盤點8位同期名模變慈母 Danielle Rosemary沉淪放蕩 樂基兒 熊黛林無緣做「天王嫂」
撰文、圖片：東方新地
周汶錡為頭家原諒偷食老公
現年46歲嘅周汶錡於九十年代開始擔任模特兒，從雜誌硬照到T台行騷，瞬間走紅並成為與琦琦、馬詩慧、陳嘉容等齊名嘅香港超模。98年時與當紅歌手杜德偉拍拖五年最後分手，12年與法籍珠寶高層JulienLepeu結婚並先後誕下兩子Jacques及Avner，年初老公偷食斷正，慈母為兒子為頭家，選擇原諒對方。
Rosemary沉淪吸毒
俄羅斯、法國混血兒 Rosemary Vandenbroucke 從小高人一等，14歲已贏得模特兒大賽，年紀輕輕已經躋身超模行列。不過名利來得早未必係好事，Rosemary 試過同媽媽反面，又試過喺美國因藏毒揸車撞地標被捕，直到14年與不離不棄嘅中印混血男友 Jason 結婚，兩年後誕下兒子Hendrix。
家底豐厚Lisa S.
摩納哥出生、父親是中法混血兒，Lisa S.14歲已經被星探發掘當模特兒，2000年回港發展，因為身材出眾、外形國際化而瞬間爆紅。前度係奧斯卡影帝Adrien Brody，02年與極品男神吳彥祖相戀，並修成正果於10年喺南非結婚，12年誕下寶貝女 Raven。
樂基兒情變𠝹手
年輕時的樂基兒愛蒲愛玩敢作敢為，試過公開認隆胸又因為負荷過重而拆彈。05年與天王黎明熱戀、06年情變𠝹手、08年秘婚、12年離婚。2017年樂基兒與美國商人Ian Chu再婚，在前夫黎明誕女後一年，亦宣布囝囝朱樂其（Hunter）出世，正式加入慈母行列。
Ana R.爛蒲爛玩錯愛花花公子
西班牙、韓國混血兒 Ana R.2000年從美國來港發展，與周汶錡、樂基兒、Lisa S. 看齊晉身名模行列，不過年輕時爛蒲爛玩又錯愛花花公子周立璟飽受情傷。13年總算定下來，與男友Brad結婚，15年誕下長女Maya、18年 再誕下幼子Ryan，修心養性做賢妻良母。
熊黛林與郭富城相戀身價暴漲
國產模特兒熊黛林06年來港發展，不過真正令佢身價暴漲一夜成名嘅原因，係來港不久即被影到登入「 城 」堡， 與天王郭富城相戀。不過傳極婚訊都係分手收場，14年與同樣姓郭、家底富裕嘅郭可盈細佬郭可頌相戀，16年結婚、18年誕下孖女，如今不時母愛滿瀉大晒幸福。
Danielle被爆與羅兆輝一夜情
吉隆坡出世、現年43歲的混血名模Danielle（Danielle Peita Graham）01年喺香港出道並憑一輯護膚品廣告驚為天人紅遍香港。不過卻因被羅兆輝爆出一夜情，以及出現於富豪相簿，一夜之間純情仙氣形象徹底崩壞。09年結婚歸隱大馬，16年離婚後獨力撫養一對仔女，家陣個人 IG盡是健康生活同家庭樂溫馨照片。
Cara G.夜蒲老蘭流連夜店
六國混血兒 Cara G.06年從出生地來港發展，迅即躋身名模行列，並與同輩幾個混血名模一樣成為party animal，經常夜蒲老蘭流連夜店。不過13年與攝影師男友Jesper成婚後即修心養性兼極速懷孕，誕下兩個女兒後，18年意外懷孕再生多個。眾多名模中，Cara G. 係最貼地一個，多次表示經濟負擔繁重，與丈夫精打細算又送女兒就讀本地學校。