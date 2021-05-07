盤點8位同期名模變慈母 Danielle Rosemary沉淪放蕩 樂基兒 熊黛林無緣做「天王嫂」

昔日名模Danielle雖已為人母但不減艷光，近日deep V入廚，相當吸睛。回憶總是美好的，又係時候集體回憶吓香港娛樂圈最百花齊放絢麗多彩嘅年代。那些年，蓬勃嘅唔止影視，仲有模特兒界……係呀！香港都出產過一班超模，高䠷型格活躍喺時裝界、過埋界拍過戲、仲係眾人焦點長踞娛樂頭版。眨吓眼，玩過蒲過愛過紅過，家陣紛紛嫁埋生埋，名模搖身變慈母！

撰文、圖片：東方新地