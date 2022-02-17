心花放重播｜陶大宇「掩面」掩到ViuTV！那些年的7位師奶殺手
《心花放》2005舊劇重播 掩面因為「冇咩戲好做」
《心花放》劇情你未必記得，但陶大宇集集掩面FacePalm的動作就肯定見過！事隔多年，陶大宇作客VIuTV節目做嘉賓時，解釋過掩面動作，原來他當時看劇本後認為劇中角色無甚設計，「冇咩戲好做」於是就自己設計加入呢個動作。其實《心花放》也是陶大宇97年與無綫鬧翻跳槽亞視後，回歸無綫的作品，由於是跟老拍檔郭可盈幕前再聚，本來觀眾都頗有期望⋯⋯
《心花放》劇情
陶大宇在《心花放》中飾演一個擁有數個弟妹的大哥哥，為照顧弟妹生活而終日勞碌。後來更與自小失散，由陳豪飾演的弟弟同時愛上郭可盈飾的紀開心。找到真愛很難，找到真愛卻讓愛更難！劇中陶大宇一方面疚對郭可盈對自己的愛；另一方面為了弟弟的幸福，即使不捨也把愛的人讓給對方。如此深情卻又重義的人，怪不得成為師奶殺手。
這些年來劇集造就的「師奶殺手」，除了陶大宇你還想起誰？？林文龍？吳啟華？還是全部都是當年心中的男神？這些師奶殺手的成名作，你又是否一一記得？一同回顧一下當年的「師奶殺手」吧！
陶大宇
《刑事偵緝檔案》
那些年的師奶殺手陶大宇，與同僚把一件件案件的案情揭示出來。與郭可盈飾演Jessie的一段可歌可泣愛情故事更是迷到千萬女性。
歐陽震華
《壹號皇庭》
《壹號皇庭》可以說是香港第一套以專業人事作背景的劇集，而劇中飾演檢控官的歐陽震華，與飾演其上司的陳秀雯有一段苦戀。歐陽震華愛慕陳秀雯，但陳秀雯似乎只是當對方是「兵」，令觀眾不禁為歐陽震華感到不值。
《陀槍師姐》系列
歐陽震華在《陀槍師姐》中飾演的陳小生，絕對是可以用「風趣幽默」來形容。與關詠荷飾演的朱素娥這對不打不相識的愛侶，更是不少人心中的熒幕情侶。不過，娥姐與小生經歷了大小事，且多次有結婚打算，最終卻始終結不成。對不少觀眾來說， 有點可惜。而歐陽震華最終在續集《陀槍師姐III》及《陀槍師姐IV》，與蔡少芬飾演的衛英姿在一起。
《洗冤錄》、《洗冤錄II》
歐陽震華向來是個搞笑之人，要演繹名著《洗冤錄》中法醫宋慈的角色；Bobby為宋慈這個角色帶來了更多趣味。劇中歐陽震華搞笑與認真並存，加上劇情包含懸疑和感人，令觀眾看到有笑有淚。所以說，師奶殺手不一定要風流倜儻，風趣搞怪、為觀眾帶來笑容和淚水，一樣可以成為師奶殺手。
林文龍
《法證先鋒》
林文龍在劇中飾演第二男主角—法醫科醫生古澤琛，與男主角歐陽震華一起屢破奇案。林文龍在劇中把自己的經歷寫成小說，但小說的劇情卻一一在現實中重現，令身為作者的林文龍感到心寒。
《不懂撒嬌的女人》
去年播出的這套劇集，相信大家仍然記憶悠新。劇中林文龍飾演表面花心，內裡長情的文念深，與宣萱飾演的Mall姐有一段刻骨銘心的愛情。
劇中的型佬林文龍，周旋在不同女人中，似是無情，卻又有情。與Mall姐的一段情，有時會令人覺得林文龍無情得可怕；但當知道Mall姐身體有問題時，卻又體貼得讓人心動。雖然劇集播出時，林文龍已經近50歲，但型味依然，加上帶點滄桑的佬味；讓林文龍成為大叔系的師奶殺手。
羅嘉良
《創世紀》
羅家良在《創世紀》中飾演一個家道中落，只好以利為先保護自己的人；並屢次嘗試創業，希望可以重過好日子。羅家良在劇中由成功賺到第一桶金，並開始沖昏頭腦，到後來覺醒，都演得入型入格；怪不得俘虜不少女人心。
林保怡
《金枝慾孽》
林保怡在《金枝慾孽》中飾演孫太醫，為愛不惜多次犯險。劇中林保怡為了傾慕對象—黎姿演的侯佳玉瑩，即使知道對方懷有自己身孕，仍願意隱瞞真相來成全黎姿。但最終難逃一命，與黎姿同被燒死。
《妙手仁心》
林保怡在《妙手人心》中飾演急症室高級醫生黎國柱。劇中的林保怡我行我素，身邊女伴換不停；但原來是因過去戀愛的經歷令他未能忘懷。風流不等於下流，多情不等於不能深情；林保怡正正就是例子。
吳啟華
《妙手仁心》
要提吳啟華最深入人心的劇集角色，就必定要說《妙手人心》中的腦外科醫生程至美。程至美工作時認真，有自信；私下又有隨和，用情專一，成為不少女生的擇偶目標。時至今天「程至美」更已成為好男人的象徽，有不少女生遇到Mr. Right時，都會稱對方為「程至美」。
陳豪
《金枝慾孽》
於《金枝慾孽》中扮演孔武，孔大人的陳豪，與飾演安佳人的張可頤、如紀的鄧萃雯都有感情線，可謂豔福不少。大概是因為孔大人常常以德報怨，正直的性格有關。最令人感動的大概是孔大人最終與淳貴人（佘詩曼）成功逃離紫禁城這個是非之地，成為唯一兩個成功脫離勾心鬥角的人。
《溏心風暴》
陳豪在《溏心風暴》中飾演帶點輕挑但又心地善良的「得得地」唐至安。雖然「得得地」只是養子，但卻為唐家盡心盡力。傻氣的性格加上浮誇的動作，令「得得地」廣被香港人記住。暖男又顧家的性格更令陳豪成為新一代師奶殺手。
《天與地》
在《天與地》中飾演主音及吉他手的陳豪，在食人事件後變得不擇手段。為掩飾殺人而說謊；為還債而娶一個自己不喜歡的人，更在妻子發現真相後歪曲真正原因，把責任推到其他人身上。雖然劇中的陳豪麻目不仁，但演技卻得到不少人的贊賞；加上劇集有一定深度，令主要角色的陳豪大受港人歡迎。