薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面
圖文： 東方新地
薛凱琪尖面自拍告別昔日包包面
薛凱琪（Fiona）2003年、22歲出道，轉眼入行十數年，今年8月就踏入39歲的她，觀眾堪稱「睇住佢大」！最近因應疫情多數逗留在家的薛凱琪，除了常常發布個人時裝品牌spiritunus靚相，還不時在社交媒體上載自拍 ：
重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
出身小康、事業心一直不算重的薛凱琪，2012年不惜背負「反骨」之名、離巢由出道起一手捧紅她的華納唱片，跳槽黃柏高（Paco）旗下的太陽娛樂文化；全因既要供養已離婚的父母兩頭住家，又要肩負患心臟病的父親龐大的醫療費，事業上再衝刺，容貌亦與時並進增值！本刊發現Fiona由出道時的可愛pizza面驚變硬膠歪V面！
歲月催人 臨急變臉博翻身
薛凱琪出道時憑甜美樣貌、聲線以及一首冇得輸K歌《奇洛李維斯回信》爆紅，然而其後無以為繼，多年來斷斷續續拍勻電影、電視甚至遠走內地，雖未至於在娛圈消失，但相比起跟房祖名、方大同甚至黑人賭場高層的緋聞，戀聞比事業發展更具可觀性！不過向來食飽唔憂米的她，年前先後遭逢父母離異及老父患病等巨變，萬千寵愛小公主頓變家庭經濟支柱，肩膊千斤重，不得不開竅振作加把勁！
七三面遮掩
歲月催人，中女臨急博翻身，改良外形加強競爭力着實無可厚非，可惜執靚執上癮急於求成，過度精益求精的最終惡果，是令五官、面形蠟化，輪廓深邃， 下巴愈變愈尖，有違自然常理之餘，更可怕是一張對稱pizza面慘變大細邊！
據知當事人亦驚覺出事，出活動也以七、三面遷就鏡頭意圖蒙混遮掩，並已迅速度期尋求高人急救，希望施法術還原，認真攞嚟搞！
吳雨霏：細眼、豬膽鼻〉大眼索女
從前雙目無神鴛鴦眼皮，鼻扁、鼻頭鼻翼卻有肉且圓，正宗豬膽鼻、加上薄而大的嘴及偏黃膚色包包面，娘樣趕客非常！
關心妍：面目模糊 〉超完美靚太
十年前初出道時，輪廓模糊毫不起眼，單眼皮靠黐膠紙、包面、面黃、插蘇鼻，造型娘爆，平凡過平凡。
楊秀惠對稱包包面 〉嚴重大細面
說到鴛鴦面笑話，不得不提大細面人辦楊秀惠！出道時包包面但尚算可愛標緻，惟09年疑因打Botox瘦面引致如刀削般大細面， 對比強烈，更被前男友孫耀威公開揶揄取笑。