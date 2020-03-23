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薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面

今年快將39歲的薛凱琪近年專注經營個人時裝品牌spiritunus ，演藝事業亦一度集中於大陸發展，香港已甚少她的消息。在2019年一度盛傳回流香港，有說薛凱琪會加盟古天樂的公司、亦有傳會簽Juno麥浚龍旗下「幻覺文化娛樂」，最終決定回巢到初出道的公司華納唱片，新作尚未登場，今次就來重溫Fiona出道17年的臉型變更：

圖文： 東方新地

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薛凱琪尖面自拍告別昔日包包面

薛凱琪（Fiona）2003年、22歲出道，轉眼入行十數年，今年8月就踏入39歲的她，觀眾堪稱「睇住佢大」！最近因應疫情多數逗留在家的薛凱琪，除了常常發布個人時裝品牌spiritunus靚相，還不時在社交媒體上載自拍 ：

家居自拍的Fiona與網友分享多飲水的健康心得。
家居自拍的Fiona與網友分享多飲水的健康心得。

薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面


為大陸網上時裝雜誌拍攝的靚相入面，臉尖眼大的Fiona出現「蛇精臉」，未知是P圖過道還是其他原因，網民都不禁留言表示「個樣唔同咗」！
為大陸網上時裝雜誌拍攝的靚相入面，臉尖眼大的Fiona出現「蛇精臉」，未知是P圖過道還是其他原因，網民都不禁留言表示「個樣唔同咗」！

薛凱琪上大陸綜藝 扮可愛長頸鹿

今年初，Fionan張貼一輯在大陸綜藝節目的花絮相片，身穿黃色長裙的她十分搶眼，期間更戴上長頸鹿頭箍，可以話「邊度跌低、喺邊度企返起身」：
薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面


薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面

薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面


薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面

薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面
熟悉的表情、招牌的長頸鹿，有長髮掩護，無事嘅！

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面

出身小康、事業心一直不算重的薛凱琪，2012年不惜背負「反骨」之名、離巢由出道起一手捧紅她的華納唱片，跳槽黃柏高（Paco）旗下的太陽娛樂文化；全因既要供養已離婚的父母兩頭住家，又要肩負患心臟病的父親龐大的醫療費，事業上再衝刺，容貌亦與時並進增值！本刊發現Fiona由出道時的可愛pizza面驚變硬膠歪V面！

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
07年飽滿pizza面 – Fiona本身樣貌可愛標緻， 雖有pizza面， 但感覺甜美自然。而在大眼仔輔助及極力瞪大眼情況下，雙目有神，符合面形比例。

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
04年 細眼野性——Fiona以往要靠黐雙眼皮膠紙及濃厚假睫毛幫手，但其實感覺野性，未算太微絲細眼；而包面比例亦勻稱。

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
11年 膠兜初現——膚質有彈性而自然符合真實齡兼算麗天生。不過下巴膠兜卻靜靜起革命！

歲月催人 臨急變臉博翻身

薛凱琪出道時憑甜美樣貌、聲線以及一首冇得輸K歌《奇洛李維斯回信》爆紅，然而其後無以為繼，多年來斷斷續續拍勻電影、電視甚至遠走內地，雖未至於在娛圈消失，但相比起跟房祖名、方大同甚至黑人賭場高層的緋聞，戀聞比事業發展更具可觀性！不過向來食飽唔憂米的她，年前先後遭逢父母離異及老父患病等巨變，萬千寵愛小公主頓變家庭經濟支柱，肩膊千斤重，不得不開竅振作加把勁！

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
13年歪V蠟像——蠟化笑唔出，皮膚硬繃繃、紋都冇條，神情怪異，唇形欠自然⋯⋯

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
鬼婆木偶鼻——扁鼻驚變鬼婆木偶鼻，跟娃娃面完全不匹配，兼且有欠自然； 膠兜下巴——側面下巴呈膠兜狀，有如變換了國籍。

七三面遮掩

歲月催人，中女臨急博翻身，改良外形加強競爭力着實無可厚非，可惜執靚執上癮急於求成，過度精益求精的最終惡果，是令五官、面形蠟化，輪廓深邃， 下巴愈變愈尖，有違自然常理之餘，更可怕是一張對稱pizza面慘變大細邊！

據知當事人亦驚覺出事，出活動也以七、三面遷就鏡頭意圖蒙混遮掩，並已迅速度期尋求高人急救，希望施法術還原，認真攞嚟搞！

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
面露碗形——面部硬膠情況明顯，說話時顴骨與上唇竟露出古怪碗形！

驚嚇大細面⋯⋯
驚嚇大細面⋯⋯

初出道的Fiona
初出道的Fiona

薛凱琪尖面自拍告別包包面 重溫：硬膠Fiona驚嚇大細面

經典藝人變臉人辦：吳雨霏、關心妍、楊秀惠

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吳雨霏：細眼、豬膽鼻〉大眼索女

從前雙目無神鴛鴦眼皮，鼻扁、鼻頭鼻翼卻有肉且圓，正宗豬膽鼻、加上薄而大的嘴及偏黃膚色包包面，娘樣趕客非常！

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
Before｜ 細眼、豬膽鼻

 

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
After｜ 大眼索女——雙眼皮大眼明眸，鼻樑高聳，鼻翼變窄，連鼻孔都細埋，腮骨位細晒， 包包臉不再，加上誘惑豐唇、鵝蛋面形，絕對稱得上索女，難怪當年「媾女王」余文樂亦甘願上釣。

關心妍：面目模糊 〉超完美靚太

十年前初出道時，輪廓模糊毫不起眼，單眼皮靠黐膠紙、包面、面黃、插蘇鼻，造型娘爆，平凡過平凡。

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
Before｜ 面目模糊

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
After｜ 超完美靚太——雙眼澄明亮麗，輪廓深邃，五官勻稱，鼻樑高聳，皮膚緊致，滑溜無紋，無可挑剔，似徐若瑄多過自己，堪稱超完美靚太。

楊秀惠對稱包包面 〉嚴重大細面

說到鴛鴦面笑話，不得不提大細面人辦楊秀惠！出道時包包面但尚算可愛標緻，惟09年疑因打Botox瘦面引致如刀削般大細面， 對比強烈，更被前男友孫耀威公開揶揄取笑。

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
After｜ 嚴重大細面

重溫：硬膠薛凱琪 驚嚇大細面
Before｜對稱包包面

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