一周星星｜中4藝人身份大逼供！獅子王貓女郎被問緋聞即Hang機

今晚（1日）播出的《一周星星》絕對是《中年好聲音4》粉絲必睇一集！四位身份成謎的藝人代表—「獅子王」、「貓女郎」、「企鵝人」、「白羊君」蒙面登場，接受主持許文軒（Edmond）的刁鑽大逼供！當中最震撼一幕，是「獅子王」與「貓女郎」被問及緋聞時，竟雙雙當場Hang機，尷尬反應令全場嘩然，究竟二人之間有何秘密？他們的真實身份亦呼之欲出！