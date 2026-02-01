一周星星｜中4藝人身份大逼供！獅子王貓女郎被問緋聞即Hang機
今晚（1日）播出的《一周星星》絕對是《中年好聲音4》粉絲必睇一集！四位身份成謎的藝人代表—「獅子王」、「貓女郎」、「企鵝人」、「白羊君」蒙面登場，接受主持許文軒（Edmond）的刁鑽大逼供！當中最震撼一幕，是「獅子王」與「貓女郎」被問及緋聞時，竟雙雙當場Hang機，尷尬反應令全場嘩然，究竟二人之間有何秘密？他們的真實身份亦呼之欲出！
主持許文軒刁鑽逼供 四人驚爆曾水著上陣
為了幫《中4》觀眾搜集更多線索，主持許文軒今集可謂火力全開，向四位蒙面藝人進行地氈式逼供。其中一條問題就已經極度驚爆，Edmond問到四人有否在節目中水著上陣，結果四人不約而同表示「試過」，令全場嘩然！當中「白羊君」更語出驚人，揚言自己「每年都著一次」，其敢言作風引發全場爆笑，亦令其身份範圍大大收窄。單憑此線索，網民已議論紛紛，瘋狂競猜四位到底是哪幾位藝人，討論區氣氛極度熱烈。
獅子王貓女郎爆緋聞疑雲 尷尬互望全場靜止
全晚高潮所在，必定是主持Edmond追問四位藝人的感情狀況！當問到他們的另一半或緋聞對象是否圈中人時，「獅子王」與「貓女郎」竟同時陷入Hang機狀態，面面相覷，完全不懂反應，場面極度尷尬。眼見二人陷入膠著，Edmond更乘勝追擊，直接指出「獅子王」疑似緋聞多多，令「獅子王」瞬間進入「靜止畫面」，呆若木雞的反應相當爆笑！這段超尷尬互動，令網民猜測二人關係非比尋常，甚至可能是一對緋聞情侶，身份之謎更添懸念。
中4藝人揭面具辛酸 爆爭歌傳聞真相
除了被大逼供感情史，四位蒙面藝人亦會分享參賽以來的辛酸史。他們將會大談戴著又重又焗的面具唱歌的獨特體驗，以及當中的困難之處。此外，早前網上盛傳《中年好聲音4》藝人賽區出現「爭歌」情況，導致參賽者之間出現不和，四位藝人亦會就此傳聞作出回應，親自揭開所謂「爭歌」的真相。想知道更多關於《中4》的內幕消息，以及「獅子王」與「貓女郎」的真實身份，就千萬不要錯過今晚播出的《一周星星》。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期