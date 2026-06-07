一周星星｜劉青雲影帝形象崩壞！節目上身吳鎮宇 爆老友私下趣事勁爆笑

影帝劉青雲一向予人形象嚴肅、不苟言笑的感覺，但在節目《一周星星》中竟罕有地徹底解放，展現出驚人的幽默感！他在席間更不斷「吳鎮宇上身」，神還原模仿好友，更大爆對方私下不為人知的趣事，神態極具喜感，讓現場觀眾笑至捧腹，究竟他爆了什麼驚人內幕？