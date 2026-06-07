一周星星｜劉青雲影帝形象崩壞！節目上身吳鎮宇 爆老友私下趣事勁爆笑
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影帝劉青雲一向予人形象嚴肅、不苟言笑的感覺，但在節目《一周星星》中竟罕有地徹底解放，展現出驚人的幽默感！他在席間更不斷「吳鎮宇上身」，神還原模仿好友，更大爆對方私下不為人知的趣事，神態極具喜感，讓現場觀眾笑至捧腹，究竟他爆了什麼驚人內幕？
劉青雲難得展現幽默感 嚴肅影帝形象大反轉
在節目「你問我答」環節，一向被認為是「句點王」的劉青雲，竟然成為全場的氣氛擔當。他一改過往在鏡頭前沉默寡言的風格，變得異常活潑，不但對答如流，更時不時拋出笑彈，讓主持人和在場嘉賓都大感意外。這次罕有的形象大反轉，讓觀眾見識到影帝私下輕鬆、幽默的另一面，與他平日在電影中的深沉角色形成巨大反差，充滿新鮮感。
劉青雲「吳鎮宇上身」 神態模仿極具喜感
節目中，劉青雲更技癢上身，即場模仿相識多年的好朋友吳鎮宇。他似乎對吳鎮宇的言行舉止瞭如指掌，在席間不斷「吳鎮宇上身」，無論是說話的語氣、獨特的小動作，還是神經質的眼神，都模仿得惟妙惟肖，神態極具喜感。這段出神入化的模仿，不僅展現了劉青雲作為影帝級演員的超強觀察力和模仿能力，更讓觀眾看到了兩位影帝之間深厚的友情和默契。
大爆好友吳鎮宇私下趣事 影帝間友情曝光
除了模仿，劉青雲更化身「爆料王」，大爆好友吳鎮宇私下的趣事。他分享了許多兩人相處時的搞笑點滴，揭露了吳鎮宇在鏡頭後不為人知的一面。這些趣聞軼事不但讓現場笑聲連連，也讓觀眾窺見了兩位頂級演員之間，那種可以互相調侃、開玩笑的真摯友誼。究竟劉青雲爆了哪些吳鎮宇的秘密，實在令人期待節目的正式播出。
網民笑翻求更多爆料：「好想睇兩大影帝同場！」
節目預告片一出，網民反應極度熱烈，紛紛表示笑到流眼淚。「估唔到劉青雲可以咁搞笑！完全估佢唔到！」、「吳鎮宇有咩趣事？好想知！節目快啲播！」、「呢啲先係真朋友，可以隨便模仿同爆料！友情萬歲！」、「求下你哋開個節目俾劉青雲同吳鎮宇互寸，收視一定爆燈！」、「好想睇兩大影帝再次合作呀！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期