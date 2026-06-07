一周星星｜張衛健驚爆患病！劉青雲證實極度Hyper 曾向全場臨演下跪？

張衛健在節目《一周星星》中驚爆健康亮起紅燈，自揭曾被醫生斷症「腎上腺過高」！多年好友劉青雲亦在節目中直指他是一位極度Hyper之人，無時無刻都處於極度亢奮的狀態。節目中他更自爆當年拍攝劇集《西遊記》時，曾因一事向現場所有臨時演員下跪，到底背後有何驚人內幕？