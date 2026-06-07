一周星星｜張衛健驚爆患病！劉青雲證實極度Hyper 曾向全場臨演下跪？
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張衛健在節目《一周星星》中驚爆健康亮起紅燈，自揭曾被醫生斷症「腎上腺過高」！多年好友劉青雲亦在節目中直指他是一位極度Hyper之人，無時無刻都處於極度亢奮的狀態。節目中他更自爆當年拍攝劇集《西遊記》時，曾因一事向現場所有臨時演員下跪，到底背後有何驚人內幕？
劉青雲直指極度Hyper 張衛健自揭冇時停
在節目的「獨家考古」環節中，劉青雲與張衛健一同回顧當年合作處境劇《婆·媽·女婿》的點滴。劉青雲毫不諱言地指出，張衛健是他見過極度Hyper的人，精力旺盛得驚人。對此，張衛健亦坦然承認，笑言自己份人「冇時停」，即使在空閒時間，也偏好玩一些能令腎上腺素飆高的遊戲來尋求刺激，似乎一刻也靜不下來，他自己也覺得這種狀態不太好，言談間流露出一絲無奈。
醫生斷症「腎上腺過高」 張衛健驚爆健康秘聞
張衛健接著更拋出震撼彈，自揭私下曾被一位醫生診斷其身體狀況為「腎上腺過高」，正式為他「冇時停」的性格提供了醫學上的解釋。這個診斷讓他意識到自己長期處於高能量狀態可能並非好事。雖然他以玩笑的口吻提及此事，但亦不禁讓人好奇，這位停不下來的「拚命三郎」到底是如何調適自己的身心狀態，以及這個病症對他的生活和工作造成了怎樣的影響。
《西遊記》舊事重提 張衛健驚爆曾向臨演下跪
除了健康問題，張衛健還在節目中分享了一件極為驚爆的往事。他透露，在當年拍攝經典劇集《西遊記》期間，曾經因為一件意想不到的事件，向現場所有的臨時演員集體下跪。此話一出，立即引起全場嘩然。究竟是發生了何等嚴重的事情，需要他以如此大的禮節來應對？這段塵封的往事，為他的演藝生涯增添了更多不為人知的傳奇色彩，內容極度驚爆。
網民震驚憂心健康：「要好好休息！」
節目預告一出，隨即引發網民熱烈討論，對張衛健的健康狀況表示憂慮。不少網民留言表示：「原來Dicky咁Hyper係有原因！腎上腺過高唔係小事，要保重身體啊！」、「好心痛，希望佢可以學識放鬆自己。」、「好想知《西遊記》發生咩事，搞到要下跪咁大件事？期待節目播出！」、「工作狂都要有個限度，健康最重要！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期