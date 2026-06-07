一周星星｜張衛健首揭剃頭真相！竟因朋友一句難聽說話 毅然北上發展？

張衛健（Dicky）標誌性的光頭形象深入民心，但背後原因一直成謎！在節目《一周星星》中，他被影視製作人鍾澍佳當面質問「幾時開始頭髮慢慢消失」，Dicky首度公開驚人真相，直指一切源於當年一位朋友的無情打擊，一句極為難聽的說話，令他心碎決定剃頭明志，並將事業重心轉移至內地！