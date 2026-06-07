一周星星｜張衛健首揭剃頭真相！竟因朋友一句難聽說話 毅然北上發展？
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張衛健（Dicky）標誌性的光頭形象深入民心，但背後原因一直成謎！在節目《一周星星》中，他被影視製作人鍾澍佳當面質問「幾時開始頭髮慢慢消失」，Dicky首度公開驚人真相，直指一切源於當年一位朋友的無情打擊，一句極為難聽的說話，令他心碎決定剃頭明志，並將事業重心轉移至內地！
鍾澍佳當面質問 張衛健被揭「頭髮之謎」
在節目「你問我答」環節中，氣氛本來相當輕鬆，但曾與張衛健合作處境劇《婆·媽·女婿》的影視製作人鍾澍佳，憑著與Dicky相熟，突然拋出一個極度尖銳的問題：「你幾時開始頭髮慢慢消失架？」這個「勁抵死」的問題讓全場嘉賓都屏息以待，想知道張衛健會如何回應這個跟隨他多年的「頭髮之謎」。面對好友的直接提問，張衛健亦沒有迴避，反而決定大方公開這段塵封已久的往事。
朋友一句難聽說話 張衛健大受打擊
張衛健坦言，頭髮徹底消失是在他離開TVB之後發生的。他憶述，當年事業上遇到瓶頸，一位他視為朋友的人，竟然對他說了一句極為難聽的說話，這句話深深刺痛了他的心，讓他感到極大的羞辱和打擊。雖然節目中他未有透露該位朋友的身份及說話的具體內容，但從他凝重的表情中，可以感受到那句話對他造成的傷害有多深，也成為他人生中一個重要的轉捩點。
決心剃頭轉戰內地 主力接拍清裝劇
為了證明自己，也為了一雪前恥，張衛健下定決心將頭髮剃光，寓意一切從頭開始。他毅然將事業重心轉移到內地市場，並主力接拍需要剃頭的清裝劇。這個決定不僅是外形上的改變，更是他對那些看不起他的人的無聲反擊。他用行動證明，即使沒有頭髮，他依然能夠憑藉實力在演藝圈闖出一片天，最終成功在內地爆紅，將當年的打擊轉化為最強大的動力。
網民力撐Dicky：「邊個朋友咁衰？」
張衛健的剖白引起網民極大迴響，紛紛留言力撐偶像。大批網民表示：「好心痛Dicky，將羞辱變成動力，太勵志！」、「想知句說話有幾難聽，竟然要剃頭明志？邊個朋友咁衰？」、「呢啲所謂朋友唔要都罷啦！Dicky好嘢！」、「原來光頭係有故仔，好佩服佢嘅骨氣！你永遠係最型嘅！」、「證明Dicky唔係靠樣，係靠實力！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期