一周星星｜戴祖儀自誇「冇得頂旅行腳」！J型人格男友力爆棚：我做埋司機同攝影師！
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歌手戴祖儀（Joey）近日在節目上自認是「冇得頂旅行腳」，自爆近一個月內已飛4個地方，有21日不在香港！身為J型人格（喜歡規劃）的她，更豪言自己是完美旅伴，不但包辦行程規劃，更男友力爆棚，連司機、攝影師、搬運等工作都一手包辦，堪稱「萬能旅伴」！
戴祖儀自爆J型人格 旅遊包辦一切
在節目《一周星星》中，馬國明、高海寧、周嘉洛及戴祖儀（Joey）大談因工作需要而經常做「空中飛人」的話題。當中最誇張的莫過於Joey，她自爆近月已飛了4個不同地方，總共有21日都不在香港。她隨即分享自己的旅行風格，自認是典型的J型人格，即事事都喜歡提前規劃、安排得妥妥當當，絕對是朋友心目中的「定心神針」。
Joey豪言男友力爆棚：「我做埋攝影師揸埋車」
談到自己作為「旅行腳」的優點，Joey顯得自信滿滿，更向鏡頭大派定心丸，自誇是「冇得頂旅行腳」。她更一口氣列出自己的多項「男友力」技能，霸氣表示：「我做埋攝影師」、「做埋司機揸埋車」、「影相最靚位係咩」、「男友力幫攞嘢」，從行程規劃、交通、攝影到體力活都一手包辦，如此全能的旅伴，實在是可遇不可求。
高Ling曾連續10日穿梭機場 馬明嘉洛齊變空中飛人
其實圈中不少藝人都因工作關係，需要頻繁地穿梭各地。同場的高海寧（高Ling）也分享，自己曾試過連續10日，每日都在不同城市的機場之間往來，行程相當緊湊。馬國明和周嘉洛亦表示對這種「空中飛人」的生活深有同感。在人人都要為工作奔波的背景下，戴祖儀這種能將旅程打理得井井有條的「J型人格」技能，就顯得更加珍貴和吸引。
網民激讚想同Joey去旅行：「完美旅伴！」
節目播出後，戴祖儀的「完美旅伴」形象深入民心，引起網民熱烈討論，不少人表示極度渴求有這樣的朋友。網民紛紛留言：「跪求Joey開團帶大家去旅行！」、「呢啲就係傳說中嘅神隊友，我淨係需要帶個人同個胃就得」、「J人表示好有共鳴！Plan行程真係好有滿足感」、「有咁嘅旅伴，我願意全程做廢人」、「男友力Max！真係好想同Joey去旅行啊！」。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期