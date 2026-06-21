一周星星｜戴祖儀自誇「冇得頂旅行腳」！J型人格男友力爆棚：我做埋司機同攝影師！

歌手戴祖儀（Joey）近日在節目上自認是「冇得頂旅行腳」，自爆近一個月內已飛4個地方，有21日不在香港！身為J型人格（喜歡規劃）的她，更豪言自己是完美旅伴，不但包辦行程規劃，更男友力爆棚，連司機、攝影師、搬運等工作都一手包辦，堪稱「萬能旅伴」！