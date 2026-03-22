一周星星｜方力申自爆少年秘聞！曾因一句粗口被打到「爆缸」 珍藏張學友親筆利是？

「飛魚王子」方力申（小方）最近登上訪談節目《一周星星》，罕有地大談青春歲月，更驚爆人生唯一一次「捱打」經歷，場面震撼！節目中播出他於2,000年參與《全線大搜查》的青澀片段，沒想到這位乖乖仔背後，竟藏著因講粗口被打到「爆晒缸」的火爆往事，究竟當年發生了甚麼事？