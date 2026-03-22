一周星星｜方力申自爆少年秘聞！曾因一句粗口被打到「爆缸」 珍藏張學友親筆利是？
## 節目重溫青春歲月 方力申憶述「魔鬼教練」父親
在昨晚（22日）播出的《一周星星》中，節目組率先為方力申送上「回憶殺」，重溫他初出道的珍貴畫面。當中最令人印象深刻的，是他與父親同框的片段。小方笑言，父親對他的游泳訓練極為嚴格，簡直是「魔鬼教練」。為了讓他一年365日都能持續練習，即使原定教練放假，父親也會特意帶他去找另一位教練補上，絕不鬆懈。這種嚴厲的愛，也許正是鍛鍊出他日後堅毅性格的關鍵。節目亦提到他初出道時與「歌神」張學友同屬一間唱片公司，為後續的溫馨回憶埋下伏筆。
## 方力申自爆箍牙被打經歷 與隊友不打不相識
談到最衝擊的青春歲月，方力申更大爆人生唯一一次「捱打」的震撼經歷！他憶述，十幾歲時在泳隊中，因為一句粗口而與隊友發生衝突。當時他正在箍牙，對方一拳打來，竟讓他當場「爆晒缸」，滿口是血，場面相當驚險。不過，小方笑言兩人「不打不相識」，這次衝突反而讓他們成為了至今依然關係要好的朋友。這段火爆又熱血的少年往事，讓觀眾看到「飛魚王子」鏡頭後不為人知的真實一面，展現出他率性又重情義的性格。
## 方力申珍藏張學友利是 「平步青雲」祝福銘記於心
除了火爆往事，方力申亦分享了演藝路上的溫馨點滴。他透露，至今仍然珍藏著當年「歌神」張學友親手給他的利是。原來初出道時，他與學友屬同一間唱片公司，前輩對他愛護有加。那封利是的封面上，更寫滿了學友親筆寫下的「平步青雲，扶搖直上」八字祝福語。這份沉甸甸的鼓勵，對當時還是新人的小方意義非凡，他直言一直銘記於心，成為他在演藝圈奮鬥的重要動力之一，場面溫馨感人。
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