一周星星｜方力申當眾反擊林盛斌！驚爆曾介紹「冇着衫」索女 畫面勁震撼！

方力申（小方）在昨晚（22日）播出的《一周星星》中，迎來好友驚喜現身，本應是溫馨感人的環節，豈料小方竟在節目中反客為主，當眾大爆猛料，指控「金牌媒人」林盛斌（Bob）曾介紹「清涼」女生給他，場面一度失控！老友相見，火花四濺，究竟阿Bob當年傳了甚麼照片給小方，令他至今仍「耿耿於懷」？