一周星星｜方力申當眾反擊林盛斌！驚爆曾介紹「冇着衫」索女 畫面勁震撼！
廣告
方力申（小方）在昨晚（22日）播出的《一周星星》中，迎來好友驚喜現身，本應是溫馨感人的環節，豈料小方竟在節目中反客為主，當眾大爆猛料，指控「金牌媒人」林盛斌（Bob）曾介紹「清涼」女生給他，場面一度失控！老友相見，火花四濺，究竟阿Bob當年傳了甚麼照片給小方，令他至今仍「耿耿於懷」？
## 葉念琛林盛斌驚喜現身 方力申喜出望外
節目尾聲驚喜連連，製作組先是找來小方的好友胡定欣及石修透過影片發問，主持區永權更即席彈奏經典金曲《大方》讓小方大開金口。而最大的驚喜，莫過於昔日「愛情四部曲」的導演葉念琛，以及「金牌媒人」林盛斌（Bob）突然現身錄影廠。小方見到兩位老友後喜出望外，場面本來相當溫馨。沒想到這份驚喜，卻演變成一場爆笑的「互相傷害」大會，為節目掀起最高潮。
## 方力申大爆猛料 指控阿Bob介紹女仔「好似冇着咁滯」
正當大家還沉浸在老友重逢的喜悅中，方力申突然話鋒一轉，將矛頭直指身旁的林盛斌，隨即大爆猛料！他當眾指控阿Bob當年為他介紹女生時，傳來的照片竟然「好似冇着咁滯」，形容極之露骨，引得全場觀眾嘩然大笑！面對小方突如其來的「致命一擊」，阿Bob顯得措手不及，場面既尷尬又爆笑。這段出乎意料的插曲，讓觀眾見識到兩人私下的好交情，以及敢於互揭瘡疤的真友誼。
## 「金牌媒人」林盛斌反被將一軍 結局懸念引爆期待
林盛斌一向在圈中以「金牌媒人」自居，撮合過不少良緣，沒想到這次卻在節目中被方力申反將一軍，當眾揭露他介紹女生的「獨特」方式，可謂老貓燒鬚！老友相見份外眼紅，小方的爆料為節目帶來了意想不到的喜劇效果。究竟阿Bob當時介紹的神秘女子是誰？照片的尺度到底有多大？而面對指控，阿Bob又會如何反擊？節目在全場的笑聲和懸念中結束，成功引爆觀眾對後續發展的無限好奇與期待。
方力申與女友Maple Yip感情發展迅速？
方力申日前在出席活動時，公開回應自己與邪教性侵受害者Maple Yip的緋聞，不但大方承認戀情，更提及雙方家長⋯⋯詳情請看
方力申女友Maple Yip為何加入了邪教？
Maple Yip曾經在2022年3月現身南韓一個反邪教組織舉行記招，當中她提到於2011年時自己還是高中生，因感覺生活空虛，在銅鑼灣被攝理教教徒⋯⋯詳情請看
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期