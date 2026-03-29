一周星星｜愛妻號森美親揭婚姻保鮮秘訣！爆太太曾下禁令：相要靚先准講？
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圈中公認「愛妻號」的森美，在節目中罕有地分享婚姻保鮮秘訣，更驚爆以往一直避談家人的真正原因！原來他曾因太太不愛高調而將家庭事完全封口，後來太太態度轉變，更開出兩大條件才「解禁」。森美更在節目中大爆愛妻金句，究竟是甚麼條件讓森美嫂點頭放行？
森美罕談家人真相 曾因太太唔鍾意高調而封口
森美在節目《一周星星》中，坦言自己並非一開始就大方分享家庭生活。他憶述，當初因為太太不喜歡過於高調，作風比較低調，所以無論是結婚還是生兒育女，他都選擇不對外張揚，將家人保護得密不透風。這份尊重與體諒，也奠定了兩人深厚的感情基礎，為他「愛妻號」的形象寫下最好的註腳。
森美太太態度大轉變 開出兩大條件先准公開
森美透露，直到後來太太的態度才有所轉變，終於對他公開家庭生活「開綠燈」。不過，這個「解禁」是有條件的，森美笑言太太當時表示：「可以提及，但必須要把她寫得好，並且照片要拍得漂亮」。正因為森美完美達成了「拍得漂亮」這個嚴格要求，太太才放心讓他分享家庭點滴，讓他可以大方地在社交平台及節目中放閃。
森美爆愛妻金句「Happy Wife, Happy Life」 預告回應欺負新人傳聞
能夠滿足太太的要求，森美自豪地在節目中分享其婚姻保鮮的終極秘訣，就是一句簡單而直接的金句：「Happy Wife, Happy Life.」這句宣言完美總結了他的愛妻哲學。此外，在「本尊 Fact Check」環節中，森美更會親自回應坊間流傳他喜歡「欺負」新人的江湖傳聞，並首度剖白當中原因，想知道真相的觀眾就要密切留意節目播出了。
網民激讚森美好老公：呢啲男人邊度搵
森美的愛妻宣言播出後，網民紛紛洗版大讚，力撐他是絕世好男人。不少網民留言：「森美真係絕世好老公！完全係男人嘅榜樣！」、「Happy wife, happy life，至理名言！各位男士學嘢啦！」。對於森美太太的「解禁」條件，網民亦覺得非常可愛：「森美嫂好得意，『相要靚先准講』，呢個要求好合理，完全明白！」、「女人梗係想自己老公post自己靚相啦！人之常情！」。更有觀眾表示：「好想聽埋佢點回應蝦新人單嘢，今晚一定要睇！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期