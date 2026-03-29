一周星星｜愛妻號森美親揭婚姻保鮮秘訣！爆太太曾下禁令：相要靚先准講？

圈中公認「愛妻號」的森美，在節目中罕有地分享婚姻保鮮秘訣，更驚爆以往一直避談家人的真正原因！原來他曾因太太不愛高調而將家庭事完全封口，後來太太態度轉變，更開出兩大條件才「解禁」。森美更在節目中大爆愛妻金句，究竟是甚麼條件讓森美嫂點頭放行？